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太陽能族群添生力軍 進能服2月初上櫃掛牌

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

進能服（6692）於今（5）日舉辦上櫃前業績發表會。該公司過去主要提供屋頂型、地面型、水面漂浮式及漁電共生太陽能光電系統建置服務，服務內容包含案廠開發、規劃、設計、工程承包並提供後續維運服務等相關業務。

進能服透過有效整合供應商資源，提供客戶穩定運作之太陽能電廠，受到綠能相關業者肯定，如全球知名面板大廠及太陽能大廠皆為公司合作中的主要訂單來源。據悉，進能服預計近期展開上櫃前作業，預估2月初正式上櫃掛牌。

國內太陽能 EPC （Engineering設計、Procurement採購、Construction施工）市場目前仍處成長階段，市場需求尚未飽和，而進能服本身即是 EPC 服務為主的廠商，近年專注於成為國際投資者的綠能好夥伴，憑藉多年工程建置及技術經驗，承攬多項相關工程，透過多元面向服務，提供客戶完整之太陽能電廠建置類型服務，並成為國內最大之純EPC服務廠商。

在競爭激烈的綠電市場，要站穩腳步就必須有堅強的硬實力，因此透過公司團隊的努力，太陽能電廠維運服務已通過德國萊因新版太陽能維運系統驗證（AAA）等級評比，而目前有通過該認證之其他臺廠僅有2家，且還只是（A）等級評比，得以證明公司維運品質不只符合國際標準，更是遠超其他同業，另外在國內也相繼通過ISO 9001 / 14001 / 45001等驗證。

在認證的加持下，不僅提高了國際大型投資者之類型的客戶與進能服長期合作的意願，也促成多筆公司與大廠洽談電廠後續維運的長期合作機會。

此外，憑藉累積多年之工程及技術經驗，由整體規劃、專案管理、工程設計、工程採購、工程建造、器材供應、施工監督、維運等整合性服務，進能服已能掌握各種工程，並擁有許多案場實績，至今已累積完成 290 座以上之太陽能電廠的建置，裝置容量達328MWp以上，累計總發電量超過850GWh。

以近年綠色能源為未來產業新趨勢來看，推估太陽能產業裝機量將持續增加，並推升相關供應鏈需求，樂觀預估未來的營收及獲利將有一定程度之提升，公司發展亦值得市場期待。

太陽能電廠

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