長聖2023年EPS達7.5元 法人：2024年營收預估成長五成以上

再生醫療公司長聖國際生技（6712）1月4日召開法人說明會，宣布2023年的卓越成績與今年展望。去(2023)年，預估可達到EPS 7.5元，更是前年EPS兩倍以上，長聖全年合併營收7.6億元，公司自去年第3季起處分金融資產1.39億元，全年累計收入近9億元，EPS與收入雙雙創下歷年新高紀錄。由於目前訂單能見度已延伸至第3季、合作醫院數及合作細胞治療項目持續擴大，法人預估今年營收成長五成以上。

長聖國際生技董事長劉銖淇表示，公司去年獲利呈現倍增，主要受益於細胞委託製造優化效益提升，全年毛利率達到50-60%，加上金融資產評價及處分投資獲利的貢獻。劉銖淇進一步表示，公司去年全年營收與獲利狀況呈倍數成長，並計畫今年配股與配息將優於往年，展現對股東的回報承諾，顯示公司對未來持續成長的信心。

長聖擁有免疫細胞技術平台、幹細胞技術平台與奈米粒子製藥三大平台，旗下新藥異體臍帶間質幹細胞(UMSC01)已進入急性心肌梗塞二期a臨床試驗和多發性硬化症一/二期a臨床試驗，並皆已成功完成首位受試者的納入，病患施打幹細胞後未出現嚴重不良反應，病患也都順利出院。

根據研究指出，罹患急性心肌梗塞之後，心肌受損有 50% 患者會發展成「心衰竭」，並且有較高之死亡率，幹細胞治療可促進心肌細胞的再生與組織修補;而多發性硬化症在標準治療方面尚缺乏有效的方法，幹細胞有望扭轉多發性硬化症病程治療方法。

長聖旗下免疫異體CAR001（CAR-T）細胞治療予實體癌已獲得美國FDA核准，啟動晚期復發和難治性實體腫瘤臨床一/二期a臨床試驗，近期也向衛福部食藥署提出新藥臨床試驗申請，CAR001為全球首例被US FDA核准異體HLA-G-CAR-BiTE細胞療法，其靶向實體腫瘤表現的人類白血球抗原G(HLA-G)。已上市CAR-T使用病毒載體作為基因改造細胞，易有惡性腫瘤(T-cell malignancies)的嚴重風險)，長聖利用訊息RNA(m RNA)進行基因改造，能降低突變問題。公司預計今年將展開臨床試驗收案，將掀起全球各界的關注。

此外，長聖的奈米粒子製藥平台以伏剋藻多醣進行包覆藥物，成功用於包覆和傳遞小分子藥物、多肽和核酸藥物。這種新型劑型能夠提高治療效果，同時減少藥物的毒性，此項新藥預計今年向美國FDA提出新藥臨床一/二期a試驗申請。

劉銖淇展望未來，公司站在世界級新藥公司的前沿，持續在再生醫療領域取得卓越的成績，去年的營收和利潤雙創新高。長聖致力於新興生技的突破技術，透過轉投資等策略成功開創了多元化的收入來源。同時，長聖不僅在國內拓展業務，也積極與國際藥廠進行洽談授權，拓展全球市場。