昱展營收／新藥授權簽約金入帳 12月年增585倍

昱展新藥（6785）公布去年12月營收4.68億元，年增584.59倍，主因去年3月將長效注射戒毒癮藥物LA-1000授權給國際戒毒癮藥龍頭藥廠Indivior，簽約金1,500萬美元入帳所致。

昱展新藥預計今年1月24日掛牌上櫃，為配合初次上櫃前辦理現金增資發行新股，其中7,056 張採競價拍賣，競價拍賣期間1月4日至8日，競拍底價為125元，預計1月10日開標，每股承銷價暫定150元。

昱展新藥成立於2016年，專注發展中樞神經系統疾病的新藥研發，產品以505(b)(2)法規路徑為主軸，透過原料藥改質與劑型創新，致力發展長效皮下注射劑，提供更佳治療新選擇。

昱展新藥去年3月將戒毒癮藥物LA-1000授權給原開發廠Indivior，合約總授權金高達8.62億美元，創下台灣授權最高紀錄，另有10至15%的上市銷售分潤，昱展新藥自Indivior獲得的簽約金1,500萬美元也在去年12月入帳。

昱展授權給Indivior的ALA-1000在戒毒癮適應症上共有一個月、三個月與三至五個月三種劑量，正在與授權夥伴討論三期臨床劑量組合及試驗設計，預計今年2月兩公司將召開共同委員會，一旦進入三期臨床試驗，也會再認列里程碑金。

此外，昱展新藥保有ALA-1000大中華區的人用及全球伴侶動物之授權權利。ALA-1000大中華區市場將鎖定癌症止痛藥，希望明年大陸市場能完成授權。

昱展新藥董事長林東和表示，中國癌症疼痛市場比戒毒癮藥市場還大，加上中國對相關藥物管制嚴格，因此市場會以癌症止痛授權為主；動物藥方面，目前正由台灣大學及中興大學進行30例田間試驗，希望2025年能上市。