連鎖健身中心世界健身-KY今展開競拍 24日掛牌上市

世界健身-KY配合上市前之公開承銷作業，辦理現金增資發行新股12500張，其中8999張採競價拍賣方式承銷，投標期間為1月4日至8日，此次競拍之底價為114.78元，預計上市掛牌日為1月24日。

世界健身-KY為會員制連鎖健身中心，目前擁有超過44萬名會員。主要提供會員專業健身運動器材、場地及各類有氧團體課程，以及專業教練課程服務等，分店營運據點普遍具有大坪數空間、硬體設備齊全之優勢特色，採多品牌經營模式，3大系列分別為：全方位服務的標準會所「World Gym」，提供Big Box—吃到飽服務；另外，鎖定重訓族群而開創的較低單價、快速健身服務的「World Gym Express」及主打以科技監測運動表現且為高效率團體教練課程的全新運動型態「FITZONE」，符合各種運動客層之需求。

世界健身-KY指出，隨著持續展店、引進全新設備，規劃零售區銷售運動周邊商品、能量飲品吧，引進AI智能體態檢測、Studio X高效能HIIT心肺團體訓練課程等方式擴展營運動能。

世界健身2020~2022年度及2023年前三季營業收入分別為94.65億元、78.34億元、88.63億元及70.22億元，依目前資本額10億元換算每股稅後盈餘分別為0.42元、0.32元、3.04元及2.44元，營運狀況已逐步擺脫新冠肺炎疫情影響。