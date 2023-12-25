新應材飆天價登興櫃股王 康霈緊追居股后

根據櫃買中心統計，加上今（25）日登錄的宏碁創達，興櫃股達327家，其中，台積電（2330）供應鏈的新應材（4749）今日創下歷史新高價，以413.5元收盤，坐穩興櫃股王寶座，生技股康霈則是奪下股后，且預計在明年IMCAS世界醫學美容大會發表局部減脂臨床數據。

櫃買中心統計，截至12月22日興櫃股票辦理情形，股票已櫃檯買賣家數為326家限（包含外國公司4家）；當年度累計興櫃掛牌公司70家；目前已受理尚未櫃檯買賣家數，包括一般板5家；當年度累計受理櫃檯買賣家數，一般板51家；戰略新板18家。

預計本周掛牌的公司中，包括宏碁創達、鑫品、昶瑞機電將在本周登錄興櫃交易，除今日登錄的宏碁創達，另外2則預計12月28日登錄興櫃；櫃買中心表示，截至12月22日止，興櫃一般板股票日均值為28.1億元，總成交金額為6,574.25億元；興櫃戰略新板股票日均值為0.04億元，總成交金額為9.54億元。

統計目前已登錄的327家興櫃股中，今日股價前五大依序是新應材、康霈、益芯科、力領科技、家碩等，另外，200元級的興櫃股還有世紀風電、望隼、昱展新藥等。

新應材今日盤中高點一度拉升至418元，終場收在413.5元，創下歷史新高價，且坐穩興櫃股王寶座；上周與新應材股價互有超越的康霈今日翻黑收在388元，落居興櫃股后。

台積電是新應材的重要客戶，新應材配合台積電製程，為台灣少數能提供半導體前段先進製程和後段先進封裝等關鍵化學品的材料供應商之一，並專注黃光微影材料的製造。

新應材高雄廠二期工程動工，將投入超過20億元的資金，預計明年中完工，後年下旬試產，擴大第一期廠生產規模及產品線，讓南部半導體供應鏈形成完整生態系。

康霈已完成30.4億元現金增資，將推動旗下新藥注射劑的局部減脂全球多國多中心三期樞紐試驗（Pivotal Study）、與罕病竇根氏症臨床試驗；康霈表示，預計明年完成股票分割後，向證交所正式申請主板上市。

另外，康霈將在2024年2月巴黎舉辦的第25屆IMCAS（International Master Course on Aging Science）世界醫學美容大會上，由國際知名的皮膚科權威醫師 Michael H. Gold, MD進行核心產品局部減脂的臨床數據發表。

IMCAS年度大會是全球最具代表性的美容醫學研究會議之一，致力於為整形外科醫生與皮膚科醫生提供最新的學術和產業資訊，以精益其在美容醫學的專業 2024年第25屆IMCAS將於法國巴黎盛大舉行，廣邀全球超過15,000名醫師與產業界人士共襄盛舉。

Dr. Michael Gold為皮膚科與醫學美容領域的國際權威醫師，為康霈局部減脂新藥臨床試驗主持人之一，康霈表示，將自明年起於國際大型醫學美容及皮膚科會議上增加臨床數據發表與推廣曝光，吸引全球相關藥廠合作與歐美更多醫師加入局部減脂全球多國多中心Phase 3樞紐試驗。