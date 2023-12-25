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宏碁集團興櫃再添新兵 宏碁創達順利展開蜜月行情

經濟日報／ 記者徐牧民/台北即時報導
宏碁集團再添「小金虎」，宏碁創達將於今（25）日正式登錄興櫃市場。圖／聯合報系資料照片
宏碁集團再添「小金虎」，宏碁創達將於今（25）日正式登錄興櫃市場。圖／聯合報系資料照片

宏碁（2353）集團再添「小金虎」，宏碁創達（7706）將於今（25）日正式登錄興櫃市場，其主要從事資訊人力服務，將成為宏碁集團今年最後一檔進入資本市場的子公司。宏碁創達早盤以30元開出，盤中最高一度拉升至59元，表現相當強勢。

宏碁創達成立於2019年，主要三大營業項目為「資訊及半導體設計人力委外服務」，包括長、短期人力或專案支援服務，「全球高階人力委外服務」以及「AI虛擬人力」。

宏碁創達目前實收資本額1億元，董事長為韓政達，總經理由陳惠雯擔任，是智聯服務旗下子公司，智聯服務持股65.64%，宏碁創達也是宏碁集團的孫公司。宏碁創達成立於2019年，主要營業項目有三大主軸為「資訊及半導體設計人力委外服務」，「全球高階人力委外服務」及「AI虛擬人力」。

宏碁 半導體

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