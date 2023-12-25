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櫃買中心「接軌IFRS永續揭露準則專區2.0版」12月25日上線

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
配合金融監督管理委員會於8月發布「我國接軌IFRS永續揭露準則藍圖」，櫃買中心同步推出「接軌IFRS永續揭露準則專區」，提供永續資訊之一站式整合服務，協助各界對IFRS永續揭露準則之瞭解。圖／聯合報系資料照
配合金融監督管理委員會於8月發布「我國接軌IFRS永續揭露準則藍圖」，櫃買中心同步推出「接軌IFRS永續揭露準則專區」，提供永續資訊之一站式整合服務，協助各界對IFRS永續揭露準則之瞭解。圖／聯合報系資料照

配合金融監督管理委員會於今（2023）年8月發布「我國接軌IFRS永續揭露準則藍圖」，櫃買中心即同步推出「接軌IFRS永續揭露準則專區」，提供永續資訊之一站式整合服務，協助各界對IFRS永續揭露準則之瞭解。

櫃買中心說明，為持續擴充網站內容並提供客製化服務，這次「接軌IFRS永續揭露準則專區2.0版」今（25）日上線，主要新增客製化查詢單一公司專屬路徑圖的功能，協助上市上櫃公司了解其永續報告書、溫室氣體盤查及確信、接軌IFRS永續揭露準則，暨董事會不同性別董事不得少於1人、以及獨立董事人數不得少於董事席次1/3、獨立董事連續任期不得超過3屆等各項政策的法規適用及揭露時程，只需輸入股票代號，即可產製出專屬路徑圖，除提供各項政策的適用

時程及說明（含法源連結），以及如何查詢其他現有已上傳之永續報告書與E（環境面）、S（社會面）、G（治理面）各類企業案例等，亦可將查詢資料輸出為單一檔案方便使用；此外，新增如何查詢SASB產業類別的連結說明，協助公司及早因應且妥善規劃。

櫃買中心表示，這次網站2.0改版另有新增最新消息及跑馬燈功能，及時顯示最新推出的宣導影片、實務指引及範例等，以利各界隨時掌握接軌IFRS活動、新聞及法規等資訊。目前已放置碳盤查須知懶人包、淨零GO EASY及112年度推動我國採用國際財務報導準則宣導說明會影音連結。櫃買中心作為企業邁向永續之路的陪跑者，未來也將持續配合藍圖各專案分組之研議進度，陸續推出相關問答集與範例，以利上市上櫃公司順利接軌IFRS永續揭露準則，降低焦慮與疑義，歡迎各界多加使用。

櫃買中心 股票

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