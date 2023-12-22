興櫃五貴族 股王竟然是它

年底前，除了上市櫃趕掛牌之久，興櫃市場也相當熱絡，不少公司趕在年前登錄興櫃交，本周就有9家興櫃新兵登場，統計目前興櫃公司達328家，今（22）日上演興櫃股王爭霸戰，台積電供應鏈的新應材（4749）盤中數度超車生技股康霈（6919），企圖奪下股王寶座，另外，世界旗下小金雞益芯科（7707）則居興櫃第三高價股。

根據櫃買中心統計，截至12月15日興櫃股票辦理情形，股票已櫃檯買賣家數達319家，其中包含外國公司4家；今年度累計興櫃掛牌公司有61家；目前已受理尚未櫃檯買賣家數則是，一般板7家，戰略新板3家；今年度累計受理櫃檯買賣家數，一般板47家，戰略新板18家。

本周登錄興櫃公司公司包括力領科技、築間-新、全家餐飲、銳澤、富威電力、台灣精材、三商餐飲、微程式-新、列特博-新等9家，統計目前興櫃公司已達328家，以今日股價表現來看，興櫃五貴族也出爐，原本是生技股康霈登上興櫃股王寶座、新應材緊追，登上股后，但盤中兩家公司股價出現互相超越的情況，上演股王爭霸。

興櫃第三高價股為益芯科；力領科技及世紀風電則是分居興櫃第四及第五高價股；興櫃前五高價股中，僅1檔傳產股入列；新應材今日以387.5元開出，一度拉升至395元，盤中數度擠下康霈登上興櫃股王；康霈今日以390元開出，一度衝達395元，原本居興櫃股王，但盤中也曾遭新應材超車，兩家公司股價形成拉鋸戰。

康霈完成30.4億元現金增資，將推動旗下新藥注射劑的局部減脂全球多國多中心三期樞紐試驗（Pivotal Study）、與罕病竇根氏症臨床試驗；康霈表示，預計明年完成股票分割後，向證交所正式申請主板上市。

康霈表示，已向澳洲HREC提出局部減脂之多國多中心三期樞紐試驗IND申請，公司後續將進行本試驗於美國食品藥物管理局（FDA）、歐洲藥品管理局（EMA）及其他收案國家的臨床試驗申請，並在美國FDA核准執行後開始收案。

台積電是新應材的重要客戶，新應材配合台積電製程，為台灣少數能提供半導體前段先進製程和後段先進封裝等關鍵化學品的材料供應商之一，並專注黃光微影材料的製造。

新應材高雄廠二期工程動工，將投入超過20億元的資金，預計明年中完工，後年下旬試產，擴大第一期廠生產規模及產品線，讓南部半導體供應鏈形成完整生態系。

晶圓代工廠世界旗下小金雞益芯科12月5日登錄興櫃，益芯科2001年成立，2003年進行營運改組，世界入股，益芯科主要鎖定ASIC產品線，且具備0.5微米到12奈米製程的客製化系統單晶片（SoC）服務，可望應用高效能、低功耗、可測試性設計（DFT）、暫存器傳輸級（RTL）優化支援及SoC整合等相關平台，搭上市場逐步擴大的雲端大廠委外客製化服務。