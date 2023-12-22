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三商餐飲興櫃首日股價漲破百元大關 高價餐飲添生力軍

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

連鎖餐飲業者三商餐飲（7705）今（22）日登錄興櫃，興櫃前認購價為91元，開盤價108元，早盤股價一度來到138元。三商餐飲表示，公司投資了8.05億進行中央廚房擴建，將在2024年開始投產，預計可提升3倍產能及自製率，以達成支援800間門市的目標。

三商餐飲旗下品牌包含三商巧福、拿坡里披薩、福勝亭、三商鮮五丼、品川蘭、BANCO、拿坡里炸雞、巧福PLUS以及虎記餃子等，總店數超過400家，為國內餐廳家數最多的直營餐飲集團。

三商餐飲表示，直營制的餐飲服務對於門店營運有較高的控制能力，並於此基礎上加入「快餐店（QSR）」以及「多品牌全品項」兩種策略，創造獨有的經營模式。QSR具有出餐快速、餐點標準化的特色，較不受景氣波動影響，三商餐飲集團外帶外送比例70~80%，並採直營方式以確保門店服務品質；而「多品牌全品項」不僅可以滿足不同消費者喜好，創造更多營收可能，也降低單一原物料波動風險，使得集團近年毛利率維持在37~43%，優於QSR同業平均28.7%。

疫情解封後國內餐飲產業明顯復甦，今年前10月餐飲業累計營業額達8,523億元，年增21.3%，預期隨通膨逐步降溫，內需消費力道可望延續，有助於國內餐飲產業持續成長。三商餐飲2023年11月累計營收52.2億元，年增10.82%，已超去年全年水準；2023年上半年營收28.4億元，年增12.8%，毛利率37.7%，稅後淨利1.2億元，EPS 1.99元。

三商餐飲集團已具有一定品牌成熟度，且多屬經濟實惠的國民美食，目前中央廚房的產能利用率約90%，為因應各品牌展店規劃及產品線的拓展，也進行中央廚房擴建，有利中長期目標發展。

此外，雲端廚房為因應外送產業興起的新餐飲模式，透過線上點餐，降低成本、提高坪效，三商餐飲藉由多元品項和中央廚房為後盾，於2022年3月成立「三商餐飲雲端廚房」，集結旗下包括三商巧福、拿坡里炸雞、福勝亭、三商鮮五丼等品牌，創造第二條成長曲線，預估高坪效雲端廚房可望進一步提升三商餐飲經營效率，同時提升集團整體營收與毛利。

餐飲業 2024 營收

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