三餐飲集團下周登興櫃 這家認購價逾百元、前10月 EPS 逾8元

餐飲業歷經三年疫情後迎來疫後消費紅利，不僅推升各大餐飲集團的業績，也迎來IPO熱潮，觀光餐飲股下周將一口氣新增三檔新兵，包括築間（7723）、全家餐飲（7708）、三商餐飲（7705）分別在12月21日、22日登錄興櫃，其中，以築間認購價格160元最高，三商餐飲和全家餐飲認購價則分別為91元、68元，蜜月行情亦有機會挑戰百元俱樂部。三家餐飲集團趕在年底前興櫃掛牌也有利明年拚上市、上櫃。

即將進入資本市場的三家餐飲集團旗下皆有知名餐飲品牌，其中，築間（7723）預計12月21日登錄戰略新版，明年1月2日轉興櫃。築間從火鍋業崛起，知名品牌包括築間幸福鍋物、有之和牛鍋物放題，跨到燒肉品類後也有不錯的經營成果，包括本格和牛燒肉放題、燒肉 Smile及繪馬別邸都是近年開出的品牌。築間採直營及加盟並行之經營模式，截至11月底各品牌營業據點合計已有166家門市。

全家餐飲則由全家（5903）轉投資設立，憑藉主力品牌大戶屋穩健展店一路茁壯，目前旗下共有四大品牌，包含大戶屋日式定食、bb.q CHICKEN 韓式炸雞、IKIGAI 燒肉及沃克牛排。截至上月底，店舖數為65店，其中大戶屋為43家。全家餐飲在發展策略上主要以高度標準化商品及可快速複製擴大的營運特質，以供應鏈支撐品牌規模的快速擴張，並預計未來每年以8~12店展店量能持續展店，同時將擴增品牌數，長期目標是達到5~8個品牌，以連鎖化經營，並有自創燒肉品牌進行海外地區品牌輸出的計畫。

三商餐飲主打國民美食平價市場，旗下擁有多個知名品牌，客單價鎖定中平價位，包括三商巧福、拿坡里披薩炸雞、福勝亭、三商鮮五丼、品川蘭、BANCO、拿坡里炸雞、巧福 PLUS以及虎記餃子等，整體餐廳數已有400家上下的規模。

再從財報角度來看，築間今年前10月營收來到48.17億元，超越去年全年營收，今年營收可望突破60億元。公司並自結10月稅後淨利3.48億元，每股純益8.53元。在這一波餐飲股IPO潮中營收規模與獲利水準居冠。

三商餐飲今年前10月營收48.22億元，稅後淨利2.49億元，已大幅超越去年全年的表現，前10月每股純益4.12元，亦大幅優於去年全年的2.55元。

全家餐飲今年前10月營收18.3億元，稅後純益8371.1萬元，營收、獲利皆已超越去年全年水準，前10月每股稅後純益3.64元，亦大幅優於去年全年的1.99元。