櫃買家族攜手挺公益 送愛1919食物銀行

櫃買中心聯合上櫃及興櫃公司的愛心，共同支持中華基督教救助協會1919食物銀行，幫助經濟弱勢及陷入急難的家庭，並於12月7日舉辦「櫃買家族攜手挺公益送愛1919食物銀行」捐贈儀式。

櫃買中心副總經理郭佳君表示，櫃買中心長期投入社會公益活動，自2013年至今已經連續11年捐助1919食物銀行，櫃買中心同仁也積極響應送愛活動。自2015年起，櫃買中心更邀集上櫃與興櫃公司一起做公益。今年櫃買家族熱烈響應，總計捐助現金245.65萬元、白米4,200公斤，還有許多其他愛心物資。

櫃買家族代表上櫃公司普鴻資訊董事長林群國致詞時表示，感謝櫃買中心的平台，讓企業有機會能取之於社會回饋於社會，為響應ESG及秉持施比受更有福的精神，將持續贊助這個有意義的活動。

中華基督教救助協會副秘書長鄭夙珺表示，1919服務內容涵蓋食物銀行、重大災難救助、陪讀計畫等。其中，1919食物銀行不僅補助經濟弱勢家庭基本民生必需品，還為了回應糧食不浪費的議題，執行惜食計畫，以低溫物流車將各界捐贈的生鮮惜食配送到各據點，或製作成冷凍調理包宅配至1919陪讀班或老人共餐點，讓食材在效期內被食用。

此外，新莊幸福長老教會志工陳欽明分享自身參加1919愛走動環台募款，幫助需要扶助家庭的故事，場面溫馨感人。1919食物銀行主任翁逸玲則說明食物銀行在永續方面的具體作為，現場亦有展示黑水虻，讓與會者能瞭解到透過黑水虻處理生質廢棄物減少廚餘，讓資源循環再利用的概念。中華基督教救助協會一一致贈感謝狀給熱心參與的櫃買家族公司及櫃買中心，表達最誠摯的謝意。