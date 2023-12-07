經營權戰火引爆 智冠股價急漲 短短1個多月飆漲近倍

智冠（5478）大股東網銀國際近期大舉加碼持股，不到兩個月持股增達10.6%，外界推估，泛網銀集團持股已超過26%，逼近智冠董事長王俊博家族所持有的3成股權，經營權戰火提早引爆下，智冠股價11月以來往上急漲，以今（7）日盤中高點計算，漲幅達98.84%，短短1個多月，股價飆漲近倍。

智冠遭列警示股公告獲利自結數，10月稅後純益5,300萬元，年減50%，每股純益0.44元；智冠第3季稅後純益1.89億元，每股純益1.56元；累計今年前3季稅後純益6.66億元，每股純益5.5元；自結智冠今年累計前10月每股純益5.94元。

智冠明年股東會將全面改選董事，經營權戰火已提前開打，大股東網銀國際持股由原本的2%增至10.6%，外界推估，泛網銀集團持股智冠已超過26%，網銀也在公告中直接言明「股東會改選，擬自行參選或支持其他股東提名人選參選」，將是第三度與智冠爭奪經營權。

智冠股價在經營權爭奪戰，及電子支付子公司藍新明年將登錄興櫃的題材推動下，股價從10月底的95.3元往上拉升，一度在盤中衝達192.2元，今日則以184元開出，一度拉升至189.5元，盤中漲幅1.35%。