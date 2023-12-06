快訊

參選未辭董座 中廣回函：趙少康已請假、董事陳聖一代理職務

亞錦賽／複賽門票漲價了！內野1000、外野800元 明日開賣

寬魚國際營收／11月1,857.6萬元 年增1,237倍

經濟日報／ 記者何秀玲／台北即時報導
寬魚國際今年第4季引進來自世界各地人氣指標團體及歌手來台，12月9日在北流首先登場，是日本唱跳天團放浪兄弟演唱會。寬魚國際／提供
寬魚國際今年第4季引進來自世界各地人氣指標團體及歌手來台，12月9日在北流首先登場，是日本唱跳天團放浪兄弟演唱會。寬魚國際／提供

文創股寬魚國際（6101）6日公告11月營收1,857.6萬元，年增123,740%，寬魚國際表示，因去年基期較低，而今年11月有王力宏在馬來西亞演唱會，與蘇永康台北演唱會挹注；今年12月將分別舉辦日本天團放浪兄弟與嘻哈韓流演唱會，以及主辦由歌手黃品源、黃小琥與霍尊組成的「3H 三倍趣」，將為第4季營運增添動能。

展望明年，1月13日將在澳門舉行楊丞琳演唱會，王心凌海外演唱會也即將公布，明年第1季有望再創佳績。

寬魚今年分別舉辦蔡依林「Ugly Beauty」台北最終場、王力宏「One Leehom Wang一個王力宏」美國拉斯維加斯、泰國曼谷、台北、馬來西亞各站以及梁靜茹等人演唱會，交出亮眼成績單。寬魚國際今年8月野跨足運動領域，在澳門舉行NBA球星阿隆.戈登（Aaron Gordon）粉絲見面會。

寬魚國際今年前三季累計營收為5.12億元，稅後純益為6,293.5萬元，較去年同期稅後虧損1,955.6萬元，已轉虧為盈。

寬魚國際今年第4季也引進來自世界各地人氣指標團體及歌手來台，12月9日在北流首先登場的是日本唱跳團體放浪兄弟演唱會，寬魚則在放浪兄弟出道23年之際，主辦第一次海外專場。

12月10日的「K-Hiphop Fest in Asia 2023〔Swagger〕Taipei」嘻哈韓流演唱會，集合捧紅半個韓國嘻哈界樂手的《Show Me The Money》節目歷屆選手、導師，由《Running Man》Haha領軍，14位韓國嘻哈歌手、5小時不斷電演出。

另外，寬魚主辦由歌手黃品源、黃小琥與霍尊組成的「3H 三倍趣」，也將於本月23日於美國拉斯維加斯舉辦演唱會。

展望明年，由寬魚國際主辦的天王天后海內外演唱會陸續展開，包括楊丞琳世界巡迴演唱會澳門站，將於1月13日在澳門銀河綜藝館舉行；王心凌澳門及馬來西亞演唱會也將在近日公布日期。

演唱會 馬來西亞 澳門

延伸閱讀

浪漫破表！潘瑋柏婚禮煙火曝光 王力宏獻唱信起鬨被踹

浪漫破表！潘瑋柏婚禮煙火曝光 王力宏獻唱信起鬨被踹

王力宏回來了！開唱爆滿全場暴動 驚人畫面曝光

王力宏回來了！開唱爆滿全場暴動 驚人畫面曝光

相關新聞

威剛11月營收重回40億元大關 逾13年半新高

NAND Flash與DRAM二大記憶體價格漲勢不斷，記憶體模組大廠威剛科技11月合併營收創逾13年半新高，單月突破40...

興櫃整併變革 助攻企業IPO

為擴大戰略新板執行成效，加速企業IPO時程，並打造友善的市場環境，櫃買中心預計於明（113）年1月1日將現行興櫃市場之一...

登錄興櫃併送公發 效率增

在興櫃新制之下，未公開發行公司可同時申請登錄興櫃併送申報辦理公開發行，且得選擇一般公開發行或簡易公開發行機制辦理。

戰略新板功成身退 累計已有37家申請

為配合政府政策，扶植六大核心戰略產業及創新企業進入資本市場籌資，櫃買中心於興櫃市場下設置「戰略新板」，並於110年7月開...

利機明年毛利率上看30%

半導體通路商利機（3444）昨（5）日於法說會上報喜，公司表示，自有銀漿通過小訊號元件客戶認證，電解電鍍鎳製程明年下半年...

伯鑫上櫃首日 股價翻倍

亞洲最大、全球前三大工業級扳手專業製造廠伯鑫工具（6904）昨（5）日上櫃掛牌交易。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。