寬魚國際營收／11月1,857.6萬元 年增1,237倍

文創股寬魚國際(6101)6日公告11月營收1,857.6萬元,年增123,740%,寬魚國際表示,因去年基期較低,而今年11月有王力宏在馬來西亞演唱會,與蘇永康台北演唱會挹注;今年12月將分別舉辦日本天團放浪兄弟與嘻哈韓流演唱會,以及主辦由歌手黃品源、黃小琥與霍尊組成的「3H 三倍趣」,將為第4季營運增添動能。

展望明年,1月13日將在澳門舉行楊丞琳演唱會,王心凌海外演唱會也即將公布,明年第1季有望再創佳績。

寬魚今年分別舉辦蔡依林「Ugly Beauty」台北最終場、王力宏「One Leehom Wang一個王力宏」美國拉斯維加斯、泰國曼谷、台北、馬來西亞各站以及梁靜茹等人演唱會,交出亮眼成績單。寬魚國際今年8月野跨足運動領域,在澳門舉行NBA球星阿隆.戈登(Aaron Gordon)粉絲見面會。

寬魚國際今年前三季累計營收為5.12億元,稅後純益為6,293.5萬元,較去年同期稅後虧損1,955.6萬元,已轉虧為盈。

寬魚國際今年第4季也引進來自世界各地人氣指標團體及歌手來台,12月9日在北流首先登場的是日本唱跳團體放浪兄弟演唱會,寬魚則在放浪兄弟出道23年之際,主辦第一次海外專場。

12月10日的「K-Hiphop Fest in Asia 2023〔Swagger〕Taipei」嘻哈韓流演唱會,集合捧紅半個韓國嘻哈界樂手的《Show Me The Money》節目歷屆選手、導師,由《Running Man》Haha領軍,14位韓國嘻哈歌手、5小時不斷電演出。

另外,寬魚主辦由歌手黃品源、黃小琥與霍尊組成的「3H 三倍趣」,也將於本月23日於美國拉斯維加斯舉辦演唱會。

展望明年,由寬魚國際主辦的天王天后海內外演唱會陸續展開,包括楊丞琳世界巡迴演唱會澳門站,將於1月13日在澳門銀河綜藝館舉行;王心凌澳門及馬來西亞演唱會也將在近日公布日期。