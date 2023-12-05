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世界先進小金雞益芯科登錄興櫃 早盤股價走高

經濟日報／ 記者徐牧民/台北即時報導
世界先進小金雞益芯科登錄興櫃，早盤股價以260元開出，盤中一度衝高至340元。（本報資料照片）
世界先進小金雞益芯科登錄興櫃，早盤股價以260元開出，盤中一度衝高至340元。（本報資料照片）

IC設計益芯科（7707）今（5）日正式登錄興櫃，早盤股價以260元開出，盤中一度衝高至340元。益芯科今年營運持續成長，累計前10月營收6.9億元，年增20.15%，稅後淨利約1.75億元，每股純益4.07元。

益芯科成立於民國90年，為美商益華電腦（Cadence）在台灣的專責IC設計服務業務子公司，隨後於92年邀請世界先進（5347）及中加投資等策略投資者進行財務改組，Cadence 持股全數轉讓。

益芯科目前主要提供系統單晶片，以及特殊應用積體電路的委託設計服務及投片量產等一站式供應鏈管理服務，產品設計為類比特殊應用積體電路，主要應用於工控、工業自動化及通訊等領域。

受惠全球半導體產業需求成長，及公司市占率持續攀升，益芯科去年營收達6.66億元，年增約74%，稅後淨利1.4億元，每股純益3.53元。

IC設計 營收 世界先進 興櫃 台股

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