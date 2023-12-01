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金萬林競拍底價25元 12月21日創新板上市

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

金萬林（6645）為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資發行新股2,968張，其中2,019張採競價拍賣，今（1）日起至5日展開競價拍賣投標，競拍底價為25元，每標單最低為1張，投標數量以1張之整倍數為投標單位，以價高者優先得標，每人最高得標張數合計不超過282張，並於12月7日開標，預計12月21日掛牌創新板上市。

金萬林是國內少數以代理國際檢測設備為基礎，跨足檢測並積極佈局於次世代基因檢測（NGS）市場的廠商。目前實收資本額為4.6億元，上市股本將提升至約4.9億元。今年以來因台灣疫情消退，新冠檢測相關業務大幅度減少，前10月累計營收3.14億元，年減 47.92%，前三季每股稅後虧損1.4元。

金萬林表示，今年以來雖呈現虧損，然而公司營運重回基因檢測主軸，預期明年起在政府大力推動NGS的政策下，包括必須要通過衛福部LDTS認證，才能執行次世代基因檢測、以及NGS納入健保補助兩大項目，剛性市場需求，將可推升金萬林精準醫療營收比重大幅提升，成為新的營運動能，轉盈可期。

為擴展檢測市場，金萬林在今年台灣醫療科技展，展出與國內學研機構合作開發的檢測項目，包含癌症檢測與代謝體檢測、糖尿病前期代謝體檢測、長新冠評估代謝體檢測、健康人與亞健康人代謝體檢測、血癌及婦癌與HRD等產品，搭配醫療數據分析，即可針對個人健康風險進行預測，將檢測擴大到預防醫學與個人健康管理層次。

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