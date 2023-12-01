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新股抽起來 這檔中籤紅包上看6.5萬

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

趕在今年結束前仍持續有新股掛牌，投資人有機會獲得抽籤紅包，電商營運服務商欣新網（2949）預計12月15日掛牌上櫃，今（1）日競價拍賣開標，公開申購作業預計12月5~7日展開，每股承銷價90元，以今日興櫃收盤價155元計算，若抽中1張，可望賺進6.5萬元，報酬率72.22%。

欣新網競價拍賣競拍張數1,498張，總合格件1,668件，今日開標結果，最低得標價格120.8元，最高得標價格135.8元，得標加權平均價格126.72元，公開申購12月5~7日展開，每股承銷價90元，承銷張數574張，預計12月11日抽籤。

欣新網由欣臨企業與新竹物流在2013年共同創立，是目前市場唯一提供全整合電商營運服務商，主要業務為電子商務商品銷售與數位行銷服務，營收占比分別為65%、35%，電商代營運服務客戶包括花王、嘉安家護（原嬌生）、亞培、嬌聯、萊雅與New Balance知名國際品牌。

欣新網第3季營收10.42億元，年增9.36%，毛利率10.82%，稅後純益2,800萬元，每股純益1.16元，創單季同期新高；累計今年前3季合併營收30.22億元，年增 10.69%，稅後純益9,700萬元，每股純益4.11元，創歷史同期新高；累計今年前10月合併營收33.85億元，年增9.26%，創歷史同期新高，持續看好電商營運發展趨勢。

欣新網今日興櫃收盤價為155元，與承銷價90元的價差達65元，以收盤價計算，中籤的投資人可望落袋6.5萬元，報酬率72.2%。

電商 營收

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