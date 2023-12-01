欣新網12月5日起每股90元公開申購 抽中一張賺6.5萬元

以提供全整合電商營運服務業者欣新網（2949）今（1）日完成競價拍賣開標，競拍結果每股得標均價為126.72元，預計12月5日至7日以每股90元進行公開申購，以今日興櫃收盤價155元計算，抽中1張可望落袋6.5萬元，潛在報酬率高達72%。

欣新網本次競拍市場反應熱烈，合格投標量達11,044張，超額認購比率達7.37倍，吸引法人高度參與，法人得標數量佔總得標數量的16.69%；得標價最高每股135.8元，最低120.8元，均價126.72元。本次公開申購張數為574張，公開申購期間自12月5日至7日，12月11日為公開抽籤日，該公司預計12月15日掛牌上櫃。

欣新網為台灣電商營運服務商龍頭，其一站式電商服務包含流量經營、通路經營、精準廣告投放與素材製作、倉儲物流服務與即時客服；擁有逾200個國際品牌與20,000種以上商品的零售營銷實績。今年累計前三季合併營收30.22億元，年增 10.69%，稅後淨利0.97億元，每股純益4.11元，皆創歷年同期新高；1-10月合併營收33.85億元，年增9.26%，為歷史同期新高。