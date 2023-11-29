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幹細胞生物醫學研究大廠和迅 11月29日轉登錄興櫃一般板

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

中國信託綜合證券主辦輔導和迅生命科學股份有限公司（6986）於今（29）日登錄興櫃一般板櫃檯買賣，並於同日終止登錄興櫃戰略新板櫃檯買賣。

和迅2019年成立，為突破生技製藥「高資本、高風險、高報酬」的產業特性，和迅董事長温政翰憑藉過往在房地產產業運用的「投資報酬評估模型」，有別於一般生技公司全然投入研發，和迅以「研發創造業務收入、業務收入支持研發」的商業模式，獲得良好的營運成果。温政翰表示，和迅兼顧細胞製劑新藥研發、產能技術，並保證產品品質，同時開拓與細胞治療同業進行委託生產服務（Contract Manufacture Organization, CMO）和委託開發暨製造服務（Contract Development and Manufacturing Organization, CDMO），增加公司穩健收入來源。

和迅以「異體間質幹細胞」與「幹細胞衍生物」等新一代細胞藥物，鎖定現無藥物治療的心血管疾病相關空缺市場，開發相關適應症新藥；為加速技術商轉並邁向全球市場，2020年取得生物藥、生物原料藥生產工廠登記後，目前擁有九間高規格、獨立細胞操作室，為國內具有工廠登記證中規模前三大的再生醫學公司。和迅今年10月份營收近新臺幣1,150萬元、年增近300%；累計今年前10月營收達新臺幣7,142萬元、年增逾630%，營運大幅成長，客戶訂單需求持續增加，預期能為公司營運成長動增添新活水。

中信證券輔導國內外優質企業上市櫃不遺餘力，今年除成功輔導新藥公司華安醫學（6657）於6月掛牌上市及人工智慧伺服器解決方案廠商AMAX-KY（6933）於11月掛牌上市外，亦輔導光學半導體大廠澤米（6742）即將於年底前掛牌上市。未來中信證券將繼續帶領更多具特色及成長潛力的公司加入臺灣資本市場，幫助優質企業發揮成長潛力、深化營運規模，創造臺灣產業榮景。

興櫃 生技

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