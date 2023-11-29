竣邦-KY 蜜月行情夯 早盤漲幅五成 中籤戶可望萬元落袋

竣邦-KY（4442）今（29）日以每股22元掛牌上櫃，早盤股價來到33元，漲幅五成，大啖蜜月行情，中籤戶可望萬元紅包落袋。竣邦-KY董事長高振芳表示，竣邦是一間服務型的公司，不是紡織公司，紡織只是一個工具，公司賣給客人的不只是布，更是一條龍的完整服務，和傳統紡織廠不同，竣邦-KY專注於為品牌大廠開發創新、高端布料。

竣邦-KY憑藉完整的設計開發能力加上紗、織、染及後加工的技術能力，提供國際服飾品牌廠商高功能性貼合布料，產品銷售50餘國，並於越南設立數位印花及功能性貼合產線，期讓產品及供應鏈變得更完整；包括Nike、Canada Goose、Burton、Gap、UNDER ARMOUR等全球知名品牌皆為其長期合作夥伴。

竣邦藉由超過20年的研究和開發經驗，對功能性和高科技紡織品布料的特性有深入的了解，且掌握了原料和製程設定、織造組織設計和織機參數設定、染整參數和配方設定、後加工製程、參數和配方設定等多項關鍵技術，不僅強化其在高端市場的競爭優勢，更使公司能夠在短期內快速開發出符合客戶需求且具世界級品質的布料。

根據Grand View Research的報告顯示，時尚服飾在全球紡織產品收入中的份額已超過73%，且至2026年，全球服裝業產值將以3.27%的年複合成長率增長至近2兆美元；趨勢顯示出快時尚風潮下消費者對於具有多功能性服裝需求逐年攀升。

隨著全球人口增長，未來服飾市場增長勢頭將更為強勁，根據Euromonitor的預測，2021年至2026年全球戶外服飾市場的年複合成長率為6.4%，高於新冠疫情爆發前12年的年複合成長率3.7%。而在運動健身、永續環保、安全防護、舒適美觀等概念持續受到重視的狀況下，竣邦則可望受惠。