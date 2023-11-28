櫃買中心與安侯建業及福邦證券 攜手推動優質企業上（興）櫃

為推動優質企業上（興）櫃，櫃買中心於11月28日與安侯建業聯合會計師事務所及福邦證券（股）公司共同合作舉辦「成功邁向上櫃之路說明會」，針對申請上（興）櫃相關規定與應注意事項進行說明，協助公司就相關議題及早規劃準備，俾利臺灣優質企業順利進入櫃買市場。

櫃買中心總經理李愛玲開場表示，櫃買中心成立近30年，長期致力於扶植企業進入資本市場，並提供多層次市場，包括創櫃板、興櫃及上櫃主板市場，以符合各成長階段企業之發展需求。此外，自2024年起，將預備市場興櫃一般板及戰略新板整併為單一板塊，櫃買中心期望藉由持續優化相關機制，加速企業進入資本市場。

台灣資本市場迄今已發展形成多項特色產業聚落，櫃買市場成交值占整體市場成交金額比重也日益增加，成交值周轉率表現亮眼，且具有合理的本益比，有助於彰顯企業投資價值。期望未來有更多優質企業加入櫃買家族的行列，透過櫃買市場資源持續強化公司經營體質，提高企業國際能見度，籌措充裕資金進行產業轉型升級，順利達到永續發展的目標。

福邦證券董事長黃炳鈞指出，台灣資本市場為多功能多層次的市場，櫃買中心提供多層次資本市場，讓未公開發行公司及公開發行公司均有機會進入資本市場取得資金，上櫃市場於2023年平均本益比約24倍，1~10月上櫃公司成交周轉率達259.01%，表現優於亞洲其他證券交易市場，可見櫃買中心是具國際化規模及流動性的交易所。台灣優質的中小規模企業可利用櫃買市場的優勢，進行制度轉型、籌資、擴大營運規模及招攬優秀人才，相信透過本次說明會與主管機關面對面的交流，得以協助企業及早辨認並解決重要審查議題，進而加深企業申請上櫃的企圖心，積極邁向上櫃成功之路。

安侯建業聯合會計師事務所執行長吳麟則表示，2023年已邁入尾聲，近幾年受到疫情、地緣政治緊張局勢和氣候變遷等影響，不僅使全球受到供應鏈衝擊和升息的影響，人工智慧AI的新進展也對商業模式造成新的挑戰。因此，如何在瞬息萬變的環境下因應挑戰，「企業韌性」與「永續」成為關鍵的課題。企業透過IPO，除可解決企業發展所需要的資金，為公司的永續經營獲得長期穩定的融資渠道外，亦可獲得經營的安定性，讓企業在面臨不景氣或突發變動的市場環境下得以及時因應。

櫃買中心於本次說明會中，特別邀請上櫃公司虎門科技總經理楊涪嵐及騰雲科技董事長梁基文現身說法，以企業主角度切入分享準備上櫃過程的寶貴經驗，楊涪嵐提及上櫃帶給企業最大的價值即是透過IPO過程，將經營管理流程標準化，讓企業營運成為良善的循環，此外，知名度的提升也讓公司無論在留才或招募人才上更為容易；梁基文則表示自2020年1月成為創櫃板公司，期間在櫃買中心及中介機構輔導下，申請登錄興櫃戰略新板及一般板，並在2023年9月順利成為上櫃家族的一員，透過櫃買中心完整的多層次市場，公司在不同階段獲得所需的協助，讓企業有更多的能力持續拓展，朝國際市場持續邁進。

櫃買中心透過本次說明會，直接與有意願進入資本市場的企業高階主管交流，協助發行公司儘早釐清IPO相關議題，期許未來有更多具發展潛力的企業進入櫃買市場，以提供投資人更優質的投資平台，創造共贏的局面。