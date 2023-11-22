快訊

「藍白郭」今晚見面？侯友宜在往台南路上 侯辦：未接通知，不知此事

傳柯文哲擬改搭賴佩霞、邀郭台銘任不分區第1遭拒？ 柯辦這樣說

公布藍白郭交涉過程！郭台銘：柯文哲同意今天三人見面

金萬林年底登創新板掛牌上市 看好明年NGS納健保商機

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
金萬林創辦人陳惠娥（左起）、董事長吳品聰及總經理楊文明。記者謝柏宏／攝影
金萬林創辦人陳惠娥（左起）、董事長吳品聰及總經理楊文明。記者謝柏宏／攝影

金萬林（6645）將今年年底前在創新版掛牌上市，創辦人兼總裁陳惠娥今（22）日表示，看好次世代基因定序（NGS）明年第2季納入健保的政策利多，衛福部初期納入健保的11種癌症檢測項目，金萬林可全數含蓋，未來來自NGS的營運成長可期。

金萬林將在明日舉辦創新板上市前業績發表會，公司預計年底前掛牌，上市預期將現金增資2,958張、掛牌後股本將增至4.9億元。金萬林今年前十月合併營收3.14億元，年減47.92%；今年前三季稅後虧損約6,430萬元，每股稅後淨損1.4元，今年營運衰退主因前兩年新冠疫情帶動PCR商機，如今疫情消退，業務主軸回到基因檢測。

金萬林是國內少數以代理國際檢測設備為基礎，跨足檢測並布局於次世代基因檢測（NGS）市場的廠商，金萬林自2015年跨入NGS高階檢測進行布局，以擴大利基。近年金萬林更取得衛福部的LTDS認證，成為台灣獲得最多檢測項目認證的廠商。

金萬林總經理楊文明表示，該公司建立的NGS檢測平台，可高通量一次篩檢523個癌症相關基因，並具有三級資料解讀與大數據資料庫分析能力。此外，美國子公司健安聯（Gene On Link）實驗室亦陸續取得美國CLIA認證及最高規格的CAP認證，是目前全台少數取得三項高階檢測認證的檢測服務公司。

楊文明表示，健保署宣布2024年第2季NGS將納入健保給付，在此政策推動下，明年起，可望帶動金萬林營運明顯躍升。目前精準醫療僅佔金萬林營收比例約10%，未來健保給付實施後，營收占比將大幅增加。

陳惠娥則表示，目前台灣每年新增癌症患者14萬人，過去受限於檢測費用昂貴及醫師保守觀念，接受NGS檢測的癌友不到1%。此外，衛福部公布首波健保給付的11種癌別，金萬林掌握了所有的癌症檢測的技術。

金萬林表示，明年起台灣將提供癌症病患每人一生一次的次世代基因檢測補助，且僅需確診為一期即可進行，近年來標靶與基因治療藥物增加且採高定價，根據健保署規定，部分標靶抗癌症藥物都必須先取得NGS報告，才提供健保給付下，市場規模必將擴增。

為因應未來檢測量能，金萬林已在台灣各縣市與美國洛杉磯建置完成七處服務據點與三座實驗室，合作醫院超過30家，診所則超過50家，可提供客戶與國際大廠相同等級規格的NGS檢測與分析服務。這些據點也可以提供金萬林與國內學研機構合作開發的檢測項目，包含癌症檢測與代謝體檢測、糖尿病前期代謝體檢測、長新冠評估代謝體檢測、健康人與亞健康人代謝體檢測、血癌及婦癌與HRD等產品，搭配醫療數據分析，就可針對個人健康風險進行預測，將檢測擴大到預防醫學與個人健康管理層次。

在醫材部分，金萬林亦積極開發自製試劑的布局，以滿足客戶對不同價位的需求，提高市場普及率與滲透率。目前自行開發的癌症檢測試劑，正在申請美國FDA的510K認證，未來將於內湖建造QMS廠，將以自行設計之體外檢測試劑，進行發展、製造及申請體外檢測(IVD)查驗登記，再推展到國內外各醫院使用。

健保給付 2024

延伸閱讀

凱基投顧上修台股獲利預估 看好財報利多支撐行情

輝達財報佳 群益投顧：看好台積電、奇鋐、川湖、勤誠及華碩

輝達股價受晶片出口禁令影響 法人仍看好廣達、技嘉將受惠

一根魚刺的代價！三次大手術險死 健保加自費超過300萬

相關新聞

基因檢測儀器大廠金萬林積極布局次世代基因檢測 將在創新板掛牌上市

國內基因檢測儀器與服務大廠金萬林將在創新板掛牌上市。董事長吳品聰表示，持續深化精準檢測市場的布局，以維持技術領先的地位，...

功率半導體廠商博盛今登錄興櫃交易 前三季每股純益4.32元

博盛半導體（7712，以下簡稱博盛）今（22）日登錄興櫃戰略新板。博盛實收資本額2.94億元，主要從事功率半導體元件、電...

均豪前三季半導體設備出貨比重達59％ 首度突破五成

均豪（5443）董事長暨總經理陳政興昨（21）日在法說會中表示，近八年來積極轉型跨足半導體設備市場，已展現初步成果。今年...

功率元件新兵博盛報到 今登錄興櫃戰略新板

功率元件IC設計廠博盛半導體（7712）於今（22）日登錄興櫃戰略新板，主辦券商為兆豐證券。博盛實收資本額2.94億元，...

電子業首檔 鴻海SLB上櫃掛牌

鴻海精密工業（2317）今（22）日發行國內電子業首檔可持續發展連結債券（SLB），發行總額為新台幣23億元，並於櫃買中...

萬國 訂單看到下季

旅行箱包製造商萬國通（9950）正進入出貨旺季，在手訂單達三個月、接單能見度看到明年第1季，該公司指出，營運已回到疫情前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。