金萬林年底登創新板掛牌上市 看好明年NGS納健保商機

金萬林（6645）將今年年底前在創新版掛牌上市，創辦人兼總裁陳惠娥今（22）日表示，看好次世代基因定序（NGS）明年第2季納入健保的政策利多，衛福部初期納入健保的11種癌症檢測項目，金萬林可全數含蓋，未來來自NGS的營運成長可期。

金萬林將在明日舉辦創新板上市前業績發表會，公司預計年底前掛牌，上市預期將現金增資2,958張、掛牌後股本將增至4.9億元。金萬林今年前十月合併營收3.14億元，年減47.92%；今年前三季稅後虧損約6,430萬元，每股稅後淨損1.4元，今年營運衰退主因前兩年新冠疫情帶動PCR商機，如今疫情消退，業務主軸回到基因檢測。

金萬林是國內少數以代理國際檢測設備為基礎，跨足檢測並布局於次世代基因檢測（NGS）市場的廠商，金萬林自2015年跨入NGS高階檢測進行布局，以擴大利基。近年金萬林更取得衛福部的LTDS認證，成為台灣獲得最多檢測項目認證的廠商。

金萬林總經理楊文明表示，該公司建立的NGS檢測平台，可高通量一次篩檢523個癌症相關基因，並具有三級資料解讀與大數據資料庫分析能力。此外，美國子公司健安聯（Gene On Link）實驗室亦陸續取得美國CLIA認證及最高規格的CAP認證，是目前全台少數取得三項高階檢測認證的檢測服務公司。

楊文明表示，健保署宣布2024年第2季NGS將納入健保給付，在此政策推動下，明年起，可望帶動金萬林營運明顯躍升。目前精準醫療僅佔金萬林營收比例約10%，未來健保給付實施後，營收占比將大幅增加。

陳惠娥則表示，目前台灣每年新增癌症患者14萬人，過去受限於檢測費用昂貴及醫師保守觀念，接受NGS檢測的癌友不到1%。此外，衛福部公布首波健保給付的11種癌別，金萬林掌握了所有的癌症檢測的技術。

金萬林表示，明年起台灣將提供癌症病患每人一生一次的次世代基因檢測補助，且僅需確診為一期即可進行，近年來標靶與基因治療藥物增加且採高定價，根據健保署規定，部分標靶抗癌症藥物都必須先取得NGS報告，才提供健保給付下，市場規模必將擴增。

為因應未來檢測量能，金萬林已在台灣各縣市與美國洛杉磯建置完成七處服務據點與三座實驗室，合作醫院超過30家，診所則超過50家，可提供客戶與國際大廠相同等級規格的NGS檢測與分析服務。這些據點也可以提供金萬林與國內學研機構合作開發的檢測項目，包含癌症檢測與代謝體檢測、糖尿病前期代謝體檢測、長新冠評估代謝體檢測、健康人與亞健康人代謝體檢測、血癌及婦癌與HRD等產品，搭配醫療數據分析，就可針對個人健康風險進行預測，將檢測擴大到預防醫學與個人健康管理層次。

在醫材部分，金萬林亦積極開發自製試劑的布局，以滿足客戶對不同價位的需求，提高市場普及率與滲透率。目前自行開發的癌症檢測試劑，正在申請美國FDA的510K認證，未來將於內湖建造QMS廠，將以自行設計之體外檢測試劑，進行發展、製造及申請體外檢測(IVD)查驗登記，再推展到國內外各醫院使用。