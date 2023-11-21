蜜月行情失靈…鴻華初登創新板 爆量收小黑

電動車公司鴻華先進昨天在創新板掛牌上市，是第八家在創新板掛牌的企業，也是國內第一千家上市公司。不過，鴻華蜜月行情失靈，早盤平盤開出，隨後賣壓湧現股價一度重挫百分之九，收盤小跌一點三五元或百分之二點七，收四十八點六五元。

鴻華先進以五十元在創新板掛牌上市，鴻海暨鴻華先進董事長劉揚偉、鴻海集團總財務長黃秋蓮、鴻華先進副董事長暨納智捷董事長左自生、鴻華先進總經理李秉彥等人一同出席。劉揚偉表示，鴻華先進會以台灣市場為基礎，以自身在電動車的設計、服務量能，協同鴻海的營運本地化（ＢＯＬ）與委託設計製造服務（ＣＤＭＳ）的商業模式，打入北美、東南亞等主流市場，北美初期會以乘用車優先，東南亞則是以電動巴士為主力。

劉揚偉指出，從整車設計開發到驗證，加上規模與垂直整合能力，都是鴻華的優勢，而且鴻華能縮短車輛開發上市時間，並具備平台化、標準化與模組化，這樣的條件並非很多公司都可以進入，也讓鴻華足以面對其他競爭者的挑戰。

鴻華先進首日股價雖然收黑，但成交一點○四萬張、成交值五點○五億元，都超越台灣虎航，創下創新板股票上市首日最大成交量及成交值。