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神準、神達、華孚21日起法說 聚焦
科技廠神準、神達、華孚將自21日起陸續舉行法說會。法人關注，神準對於企業網通需求復甦時間點預估、及2024年營運展望，而神達的一般伺服器需求是否回溫及對於未來AI伺服器布局，華孚積極搶進新能源汽車，未來需求及展望可期。
神準今年上半年便預估整體庫存調整恐影響至今年第4季。近期思科、智邦等網通大廠也釋出對於企業網通需求不容樂觀的訊息。神準將於11月21日參加櫃買中心業績發表會。市場關注，神準對於企業網通需求何時復甦的看法，以及2024年營運展望。
神達即將於23日舉行法說會。展望後市，神達先前預估今年第4季將與第3季相當，雖對整體下半年營運保守看待，但仍有機會較上半年持平至略微升溫。
機殼廠華孚預計24日召開法說會。華孚正積極擴產以因應未來新能源汽車市場需求，除持續爭取歐美亞各國汽車供應商新訂單，也將滿足區域性即時出貨需求。
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