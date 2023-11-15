上櫃公司今年前三季逾七成獲利、282家每股盈餘逾2元

櫃買中心表示，上櫃公司應於2023年11月14日公告申報2023年第3季財務報告者共計813家，除牧東（4950）未於期限內完成公告申報外，其餘812家已全數完成。經統計上櫃公司第3季營收約1兆8,778億元，較去年同期減少1,724億元，減少幅度為8.41%；稅前淨利2,108億元，較去年同期減少650億元，減少23.57%；顯示上櫃公司與去年同期比較基本面表現衰退。

櫃買中心指出，雖然整體上櫃公司營運衰退，惟仍有300家上櫃公司獲利較去年同期成長，約占上櫃公司37％，獲利成長金額前三大之產業分別為金融業、建材營造及觀光餐旅。

在每股盈餘(EPS)方面，經統計EPS超過10元的公司計有28家，5元以上未達10元的公司計87家，2元以上未達5元的公司計167家，整體獲利上櫃公司共計581家，約占上櫃公司的72%，顯示仍有許多基本面穩健的上櫃公司值得投資人多加關注。

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