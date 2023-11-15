元太前3季營業利益57.73億元、淨利65.76億元 為史上次高紀錄

E Ink元太（8069） 科技今（15）日發布財務數字，2023年第3季單季合併營收為新台幣68.21億元，較2022年第3季衰減16%，歸屬於母公司之淨利為新台幣24億元，單季稅後每股盈餘（EPS）新台幣2.1元。2023前三季合併營收新台幣212.87億元，較去年同期微幅減少1%，營業利益為新台幣57.73億元，淨利新台幣65.76億元，為史上次高紀錄。

在無接觸經濟及全球ESG推動下，電子紙需求自2020年起帶來爆發性成長，因疫情期間的長短料及電子紙產能不足，客戶端提前備貨，讓2022年元太營收超額成長，且今年在彩色技術轉換之間拉長過渡期，導致減緩營運成長。然而，元太科技仍看好未來營運，在消費性應用、電子紙貨架標籤及戶外電子紙看板，每年均能穩健成長。

元太科技推動企業永續工作，依其獨有的P、E、S、G架構，致力全面將永續理念落實於日常營運中。根據2023年標準普爾全球企業永續評比（S&P Global Corporate Sustainability Assessment，CSA）之最新評鑑結果，元太科技獲得高達89分的優異成績，目前位居全球設備及零組件 (ITC Electronic Equipment, Instruments & Components) 產業組中的最高分企業。除了較2022年得分大幅進步之外，元太亦創下該產業組別的歷史最高分數，證明元太科技於永續發展的積極付出與追求進步的成果。

標準普爾全球企業永續評比為國際知名並具代表性的企業永續發展評估指標，以治理與經濟、環境，及社會等三大永續發展構面，每年針對永續發展趨勢以及重點議題邀請全球超過13,000家企業參與評比，主動揭露企業永續發展成效。2023年標準普爾全球企業永續評比的25個評選面向中，元太科技在治理及經濟構面的「商業倫理」、環境構面的「氣體排放」，及社會構面的「人力資本發展」等9個面向取得滿分，同時在「重大主題」、「環境政策及管理系統」，及「職場健康及安全」等13個面向，也列居產業領導位置。

低碳智慧轉型的趨勢正加速零售業者採用數位看板，而採用超低耗電的電子紙看板，可使零售及廣告業者在提供即時動態訊息更新的同時，仍能實現對環境友善的永續發展目標。若以太陽能供電10萬座電子紙廣告看板，每天運作20小時，每小時更新廣告20次，並持續使用五年，與LCD廣告牌相比，電子紙廣告看板的使用預計可以減少50萬噸二氧化碳排放。與一次性使用的傳統紙張印刷海報相比，電子紙廣告看板的使用，可減少約2,100萬噸二氧化碳排放。