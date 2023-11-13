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增資股紅包抽起來！這檔中籤可望賺進4.7萬 報酬率36%

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
半導體特殊氣體供應商晶呈科技。圖/聯合報系資料照片
半導體特殊氣體供應商晶呈科技。圖/聯合報系資料照片

台股今（13）日收在16,939.29點，上漲152.62點，站上5日線及半年，朝萬七大關挺進中，沒趕上準上市股華懋的公開申購抽籤不用懊惱，接下來的增資股抽紅包也具有相當的吸引力，晶呈科技（4768）辦理增資，每股承銷價130元，與今日收盤價177元有高達47元的價差，幸運抽中，可望賺進4.7萬元，報酬率36.2%。

準上市股華懋申購至今日截止，每股承銷價68元，預計11月15日抽籤，11月21日掛牌上市，以今日興櫃收盤價117.5元計算，中籤可望落袋4.95萬元，報酬率72.8%。

沒有趕上華懋的抽籤，接下來還有晶呈科技及昇陽半導體的增資股公開申購作業將啟動，尤其是晶呈科技，潛在報酬率達36.2%，以今日收盤價計算，中籤也可望賺進4.7萬元。

晶呈科技上櫃增資申購作業預計11月15~17日進行，11月21日抽籤，11月29日撥券，承銷張數366張，承銷價130元。

晶呈科技累計今年前9月合併營收6.16億元，營業毛利2.63億元，營業利益1.36億元，稅後純益9,670萬元，每股純益2.49元；10月合併營收6,546.3萬元，月增27.79%，年減44.0%；累計今年前10月合併營收6.81億元，年減23.1%。

另外，昇陽半導體增資案也將啟動申購作業，預計11月14~15日辦理申購，11月20日抽籤，11月28日撥券，承銷張數1,800張，承銷價45元，以今日收盤價51.1元計算，中籤可望獲利6,100元，報酬率13.6%。

增資 晶呈科技

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