櫃買中心招募會計審計專才 12月3日報名截止

櫃買中心將招募會計審計專才，竭誠歡迎各界精英加入櫃買團隊，共同創造櫃買市場美好願景。報名時間自即日起至12月3日止，一律採網路報名。

櫃買中心為世界交易所聯合會（WFE）正式會員，成立後以「經濟活力的推手，成功企業的搖籃」為宗旨，扶植逾2,400家企業進入資本市場，積極打造多功能與多層次之全方位市場。截至2023年10月31日計有813家上櫃公司、325家興櫃公司及108家公司登錄創櫃板接受輔導。櫃買中心除持續營造友善的籌資環境，以協助上、興櫃公司強化體質外，亦持續協助企業落實ESG轉型、減碳等產業結構的調整，協助企業邁向永續轉型、引導資金挹注永續發展。此外，櫃買中心也持續透過科技工具及導入流程自動化等方式，進行大數據分析、簡化發行人申報作業，以提升作業效率。

櫃買中心多年來致力建構友善的職場環境，並重視員工身心健康及職涯發展以成為幸福企業。櫃買員工除享有勞、健保外，另提供交通與伙食津貼、奬金、退休金、自強活動、旅遊補助、健康檢查、生育獎勵、托兒津貼、育兒津貼及子女教育補助等全方位福利措施，以及多元化教育訓練規劃。歡迎與會計審計相關領域的菁英踴躍報考，展現專才，為台灣資本市場永續發展注入新動能。

這次招募第一階段筆試委託證券暨期貨市場發展基金會辦理，筆試測驗日期為12月16日（星期六）；通過筆試測驗者，將於明（2024）年1月上旬進行第二階段面試甄選。有關招募詳細資訊請參閱證券暨期貨市場發展基金會招募專區或櫃買中心網頁。