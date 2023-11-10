中天獲新藥陸港澳獨家銷售權 股價漲停 逾1.9萬張等買

中天代子公司中天（4128）上海公告糖尿病足部傷口潰瘍新藥速必一（Fespixon），通過中國大陸國家藥品監督管理局（NMPA）核發1.1類天然藥物新藥藥品註冊證書，藥品名稱為香雷糖足膏，藥品批准文號為國藥准字ZC20230001，擁有速必一在中國大陸及港、澳地區獨家銷售權利；合一（4743）飆漲停之外，中天也是同步以漲停61.7元開出後鎖死，排隊買單超過1.9萬張。

中天公告表示，速必一用於治療糖尿病足部傷口潰瘍，為中國大陸第一個核准的「天然藥物1.1類」新藥，也是目前中國大陸唯一通過治療糖尿病足潰瘍的專項新藥。

中天指出，糖尿病在中國大陸已從少見疾病變成流行病，國際糖尿病聯盟（IDF）2021年資料顯示，中國大陸成人糖尿病患者數達1.41億人，成人發病率高達13.0%，糖尿病足的患病率也明顯增加，全球發病率約6.3%，中國大陸50歲以上的糖尿病患者，糖尿病足的發病率高達8.1%，估計糖尿病足潰瘍患者數超過750萬人。

全球每20秒就有一例糖尿病患者截肢，患者年死亡率高達11%，截肢患者死亡率更高達22%，DFU病人截肢後5年死亡率約達50%，嚴重危及生命。糖尿病足花費巨大，約占整個糖尿病醫療費用的 1/3，造成患者個人、家庭、醫院與社會嚴重負擔。

合一糖尿病新藥速必一，針對大陸市場，是由合一關係企業、中天集團旗下子公司中天上海申請上市許可，據了解，最快下季就可正式進軍大陸市場；消息激勵合一及中天的股價同步飆上漲停，另外，鑽石投資也跟漲，股價開高後快速衝上漲停57.2元鎖死，排隊買單逾6,300張。