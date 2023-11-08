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振大營收／10月3.86億元、年增48.98% 明年接單展望佳

經濟日報／ 記者魏鑫陽／台北即時報導

興櫃成衣大廠振大環球（4441）今（8）日公告10月營收為3.86億元，月減25.28%、年增48.98%；累計前10個月營收為45.32億，年減33.35%。公司表示，10月營收因換季加上公司接單以高毛利訂單為優先，致較上月減少，惟仍較去年同期成長近五成。

振大環球指出，第4季雖普遍為成衣業傳統淡季，不過從客戶端反應由12月開始已有明顯的下單，從目前客戶訂單狀況及美元持續走強趨勢判斷，今年第4季營收表現有機會優於去年同期。依據目前在手訂單顯示客戶拉貨動能強勁，預期明年第1季營收成長可期。

法人指出，振大環球的馬達加斯加廠區具低成本及免關稅之雙優勢，有助於爭取訂單並推升毛利率表現，加上近期新台幣貶值、美元走升，預期今年毛利率及獲利率可望維持高檔。觀察振大環球今年上半年度獲利表現及公司的經營策略，今年整體獲利表現值得期待。

營收 毛利率

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