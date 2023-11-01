櫃買市場業績發表會 11月16日起六連發

櫃買中心表示，配合上櫃公司2023年第3季財務報告陸續公告，為利投資人了解上櫃及興櫃公司最新的財務及業務資訊，櫃買中心規劃一系列的櫃買市場業績發表會，日期分別為11月16日、17日、21日、22日、23日及12月6日，舉辦地點在台北花園大酒店2樓國際廳或櫃買中心11樓多功能資訊媒體區。

為凸顯櫃買市場特色及產業聚落，這次系列業績發表會分別安排特色產業等多樣化主題，各場主題包含樂饗生活、AI與醫療、智慧物聯網、AI應用、電子科技及上櫃新星等，與會公司包含瓦城（2729）、六角（2732）、豆府（2752）、雙鴻（3324）、大樹（6469）、廣運（6125）、神準（3558）、數泓科（6855）、艾訊（3088）、萬潤（6187）、協禧（3071）、金居（8358）、普萊德（6263）、意德士（7556）、漢科（3402）、宏碩系統（6895）、綠茵（6846）及倍力（6874）等，共邀請18家上櫃公司參與。