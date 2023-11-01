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櫃買市場業績發表會 11月16日起六連發

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
「櫃買市場業績發表會」議程表(櫃買中心/提供)
「櫃買市場業績發表會」議程表(櫃買中心/提供)

櫃買中心表示，配合上櫃公司2023年第3季財務報告陸續公告，為利投資人了解上櫃及興櫃公司最新的財務及業務資訊，櫃買中心規劃一系列的櫃買市場業績發表會，日期分別為11月16日、17日、21日、22日、23日及12月6日，舉辦地點在台北花園大酒店2樓國際廳或櫃買中心11樓多功能資訊媒體區。

為凸顯櫃買市場特色及產業聚落，這次系列業績發表會分別安排特色產業等多樣化主題，各場主題包含樂饗生活、AI與醫療、智慧物聯網、AI應用、電子科技及上櫃新星等，與會公司包含瓦城（2729）、六角（2732）、豆府（2752）、雙鴻（3324）、大樹（6469）、廣運（6125）、神準（3558）、數泓科（6855）、艾訊（3088）、萬潤（6187）、協禧（3071）、金居（8358）、普萊德（6263）、意德士（7556）、漢科（3402）、宏碩系統（6895）、綠茵（6846）及倍力（6874）等，共邀請18家上櫃公司參與。

櫃買中心表示，業績發表會是上櫃公司提供投資人更即時多元的產業發展動態或營運資訊，藉此說明公司經營方向、目標與願景，並提供投資人表達意見或與公司雙向交流的機會，進而提升公司資訊揭露透明度。投資人可以藉由業績發表會的平台，直接與多家公司高階主管面對面提問，長期以來投資人參與都相當踴躍並頗受好評，歡迎投資人踴躍到櫃買中心網站報名參加(櫃買中心網址:https://www.tpex.org.tw)。

「櫃買市場業績發表會」議程表(櫃買中心/提供)
「櫃買市場業績發表會」議程表(櫃買中心/提供)

櫃買中心

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