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櫃買中心舉辦台灣企業日 為期三周接棒登場

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

為提升上櫃公司國際能見度，櫃買中心將於今(2023)年11月6日至23日與永豐金證券合作舉辦「台灣企業日線上論壇」海外法人說明會，這次線上論壇為期三周，讓外資法人可廣泛且深入地了解櫃市場具特色的公司。

櫃買中心表示，新冠疫情解封後首年，櫃買中心已規劃辦理多場實體及線上的海外法人說明會，積極搭建公司與外資法人的對談橋樑。這次活動共邀集資本市場中具特色的13家上（市）櫃公司參與，活動期間將與主要來自歐洲的機構投資人以線上會議方式進行會談，參與這次活動的公司分別包含穩懋（3105）、大學光（3218）、雙鴻（3324）、力旺（3529）、寶雅（5904）、耕興（6146）、旺矽（6223）、胡連（6279）、精測（6510）、是方（6561）、91APP*-KY（6741）及意德士科技（7556）等12家上櫃公司，及迅得（6438）1家上市公司。

截至10月27日止，外資在櫃買市場買賣成交占比達21.24%，相較去年的20.46%，呈現逐步成長趨勢，相較2010年底的11%，成長更是將近一倍，可以看出外資相當認同櫃買市場及上櫃公司發展，國際資金持續投入。櫃買中心表示，將持續積極辦理海外法人說明會活動，在既有的成果上，繼續努力提升國際投資人對優質上櫃公司及櫃買市場的全面認識。

櫃買中心 外資

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