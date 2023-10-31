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伯鑫預計年底前掛牌上櫃 訂單能見度高、營運展望樂觀

經濟日報／ 記者宋健生/台北即時報導
全球前三大工業級扳手專業製造廠伯鑫工具今日舉行上櫃前業績發表會。記者宋健生/攝影
全球前三大工業級扳手專業製造廠伯鑫工具今日舉行上櫃前業績發表會。記者宋健生/攝影

亞洲最大、全球前三大工業級扳手專業製造廠伯鑫工具（6904）預計年底前掛牌上櫃，今（31）日舉行上櫃前業績發表會，伯鑫表示，目前訂單能見度約9個月，產能已滿載，隨著新廠稼動率逐步提升，公司樂觀看待未來營運發展。

值得注意的是，伯鑫為全亞洲唯一具備全絕緣手工具製造能力的廠商。伯鑫指出，因應電動車及綠能發電趨勢，將有機會帶動絕緣手工具的需求，對伯鑫來說，也為未來營運成長挹注新的動能。

以電動車為例，其電壓約650伏特，比傳統車輛中使用的電壓（直流12／24伏特）高得多，因此在乾燥條件下，意外接觸超過110伏特的直流電帶電零件，可能會帶來致命危險。由於絕緣手工具需符合認證標準，且加工及材料應用要求更高，價格較一般手工具高出1至2倍，屬高附加價值產品。

伯鑫全球市占率25%，美國前三大手工具品牌包括Stanley、Snap-on和Milwaukee皆為其客戶。由於手工具品質要求關鍵在於扭力 ，尤其工業級扳手扭力要求更為嚴格，相較於中國產品間隙約0.5mm，伯鑫品質則可控在0.2mm之内，為其主要競爭優勢。

伯鑫產品定位鎖定高附加價值的職人市場，產業具高門檻、需求穩定、波動幅度小等特性，且其高附加價值亦反映在獲利上，集團平均毛利率在30%以上。

伯鑫表示，綠色製造與智慧製造為全球產業兩大重要趨勢。由於台灣手工具業者多以國際手工具品牌商或通路商進行ODM及OEM代工為主，面對國際品牌商的減碳需求，以及因應產業升級轉型達到高值化、製程數位化等議題，皆需透過高資本支出實現，促使產業呈現大者恆大的趨勢。

由於伯鑫具備此高標準規範品質，在疫情期間產業面臨重整之際，受惠於同業轉單，2022年營運仍逆勢成長，營收獲利創新高。

伯鑫2022年營收9.04億元、年增11.6%，稅後純益1.81億元、年增44.8%，每股稅後純益達10.96元，營收、獲利雙創歷史新高。今年上半年營收4.22億元、年減6.6%、稅後純益0.7億元、年減29.2%，每股稅後純益4.26元，主要因為第1季搬遷新廠、稼動率下滑所致。

不過，由於新廠使用智慧自動化產線，突破產能瓶頸，有效提升自製率，使得上半年毛利率較去年同期增加1個百分點至31.5%。

儘管疫情期間，全球手工具產業供應鍵面臨調整，伯鑫仍以其優異技術獲得客戶轉單，目前訂單能見度約9個月，產能滿載。累計前九月營收6.71億元、年增1.3%，亦回到成長軌道。

法人表示，伯鑫新廠投產後，自動化產線將可增加20%至30%的產能，隨著稼動率提升，可望緩解滿載狀況，同時促使毛利率走揚。整體來看，2023至2024年營運呈現先蹲後跳的格局，未來營運展望樂觀。

總部位於台中神岡的伯鑫，在活動扳手領域深耕近40年，過去主要營業項目為工業級活動扳手、鉗類ODM／OEM製造及銷售其他手工具，除了標規產品，同步專攻高端市場，增加產品多元性，並促使銷售業務遍及水電、機械、汽修、建築、礦業、農機及海事等不同領域。

除了銷售管道多角布局外，伯鑫的產品亦獲得DIN、ISO、JIS、ANSI、ASME & BSI等國家級標準認證機構肯定，在產品測試標準遠超世界公認的規範。

伯鑫為全亞洲唯一具備全絕緣手工具製造能力的廠商。記者宋健生/攝影
伯鑫為全亞洲唯一具備全絕緣手工具製造能力的廠商。記者宋健生/攝影
伯鑫工具總經理吳傳福。記者宋健生/攝影
伯鑫工具總經理吳傳福。記者宋健生/攝影

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