伯鑫預計年底前掛牌上櫃 訂單能見度高、營運展望樂觀

亞洲最大、全球前三大工業級扳手專業製造廠伯鑫工具（6904）預計年底前掛牌上櫃，今（31）日舉行上櫃前業績發表會，伯鑫表示，目前訂單能見度約9個月，產能已滿載，隨著新廠稼動率逐步提升，公司樂觀看待未來營運發展。

值得注意的是，伯鑫為全亞洲唯一具備全絕緣手工具製造能力的廠商。伯鑫指出，因應電動車及綠能發電趨勢，將有機會帶動絕緣手工具的需求，對伯鑫來說，也為未來營運成長挹注新的動能。

以電動車為例，其電壓約650伏特，比傳統車輛中使用的電壓（直流12／24伏特）高得多，因此在乾燥條件下，意外接觸超過110伏特的直流電帶電零件，可能會帶來致命危險。由於絕緣手工具需符合認證標準，且加工及材料應用要求更高，價格較一般手工具高出1至2倍，屬高附加價值產品。

伯鑫全球市占率25%，美國前三大手工具品牌包括Stanley、Snap-on和Milwaukee皆為其客戶。由於手工具品質要求關鍵在於扭力 ，尤其工業級扳手扭力要求更為嚴格，相較於中國產品間隙約0.5mm，伯鑫品質則可控在0.2mm之内，為其主要競爭優勢。

伯鑫產品定位鎖定高附加價值的職人市場，產業具高門檻、需求穩定、波動幅度小等特性，且其高附加價值亦反映在獲利上，集團平均毛利率在30%以上。

伯鑫表示，綠色製造與智慧製造為全球產業兩大重要趨勢。由於台灣手工具業者多以國際手工具品牌商或通路商進行ODM及OEM代工為主，面對國際品牌商的減碳需求，以及因應產業升級轉型達到高值化、製程數位化等議題，皆需透過高資本支出實現，促使產業呈現大者恆大的趨勢。

由於伯鑫具備此高標準規範品質，在疫情期間產業面臨重整之際，受惠於同業轉單，2022年營運仍逆勢成長，營收獲利創新高。

伯鑫2022年營收9.04億元、年增11.6%，稅後純益1.81億元、年增44.8%，每股稅後純益達10.96元，營收、獲利雙創歷史新高。今年上半年營收4.22億元、年減6.6%、稅後純益0.7億元、年減29.2%，每股稅後純益4.26元，主要因為第1季搬遷新廠、稼動率下滑所致。

不過，由於新廠使用智慧自動化產線，突破產能瓶頸，有效提升自製率，使得上半年毛利率較去年同期增加1個百分點至31.5%。

儘管疫情期間，全球手工具產業供應鍵面臨調整，伯鑫仍以其優異技術獲得客戶轉單，目前訂單能見度約9個月，產能滿載。累計前九月營收6.71億元、年增1.3%，亦回到成長軌道。

法人表示，伯鑫新廠投產後，自動化產線將可增加20%至30%的產能，隨著稼動率提升，可望緩解滿載狀況，同時促使毛利率走揚。整體來看，2023至2024年營運呈現先蹲後跳的格局，未來營運展望樂觀。

總部位於台中神岡的伯鑫，在活動扳手領域深耕近40年，過去主要營業項目為工業級活動扳手、鉗類ODM／OEM製造及銷售其他手工具，除了標規產品，同步專攻高端市場，增加產品多元性，並促使銷售業務遍及水電、機械、汽修、建築、礦業、農機及海事等不同領域。