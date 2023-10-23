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新股紅包來了！這檔報酬率逾7成 中籤潛在獲利逾2萬

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時導
聯策先前舉辦上市前業績發表會。吳榮邦／攝影
聯策先前舉辦上市前業績發表會。吳榮邦／攝影

聯策（6658）預計11月2日上市掛牌，今（23）日起一連3天進行申購作業，每股承銷價28元，以今日興櫃收盤價49.15元計算，中籤的潛在獲利達21,150元，報酬率超過7成。

聯策公開申購張數僅884張，今日起至10月25日辦理申購，10月27日抽籤，11月2日上市掛牌，每股承銷價28元，與目前興櫃市價49.15元的價差21.15元，換算下來，中籤的潛在報酬率達75.53%，不過，確實落袋的金額，還是要看正式掛牌日的股價表現。

聯策股東包括PCB業者迅得（6438），持股9.96%，臻鼎-KY（4958）持股8.12%，分居第3、第4大股東；聯策以「AVRIOT」品牌，提供客製化設備，並在自製設備或客戶既有設備進行影像AI及數據AI等軟體架設，使設備資料橫向串聯上傳，並整合為分析/利用之數據，此智慧製造技術為台灣領先，應用領域已漸漸從傳統本業PCB擴展至半導體產業。

聯策目前主要三大產品線包括AI機器視覺設備、濕製程智慧化、及生產智動化產品；近期已與信驊（5274）展開合作，此外，已切入半導體供應產業鏈，預計第4季交貨，未來將提供更多半導體前後段設備。

因應訂單持續成長，考量客戶對生產環境要求，聯策青埔新廠近期動工，主要鎖定自製設備及高單價產品，目前規劃應用在半導體、載板等領域，目標明年底竣工，2025年首季投產。

今年IPO的新股中，掛牌後都有一波蜜月行情，也造就出新股抽籤熱潮，幸運抽中的投資人普遍都有紅包可以落袋，但是10月19日掛牌上市的達發，卻是今年來唯一在上市首日「破發」的個股，雖然上市第2個交易日收復掛牌價，但今日仍再度「破發」，以424元收盤，下跌12.5元，上市蜜月行情坎坷，因此，參與新股抽籤，實際上會賺多少錢，還是要看掛牌日的股價表現而定。

半導體 股票抽籤

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