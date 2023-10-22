M31、晶心科 動能強勁

雖然半導體市況尚未復甦，不過矽智財（IP）廠商M31與晶心科維持成長局面，累計前三季業績都是歷年同期新高，持續邁向今年營收創新高的目標。

M31第3季合併營收4.32億元，季增24.3％、年增33.7％，是單季歷史次高。累計前三季合併營收10.93億元，年增25.5％，為歷年同期新高。

上半年因為淡季效應，加上終端需求疲弱，M31簽約授權金相關表現處於相對低點。不過由於陸續看到不少客戶投入新產品研發，準備因應未來復甦，法人預期將帶動該公司新案授權金逐季增加。

在量產權利金收入方面，由於晶圓廠客戶持續擴增12吋晶圓產能，法人認為，將為M31帶來強勁的IP解決方案需求；過去兩年累積的設計定案，後續可望帶動權利金收入增長。目前M31持續往今年業績年增二成目標邁進，法人指出，該公司下半年業績有望逐季增長，帶動全年續創新高。

至於晶心科，今年挑戰年營收衝破10億元大關，雖受到整體市況影響，但第3季表現已奮起，單季合併營收2.47億元，季增38.1％、年減8.6％，為歷年同期次高，前三季合併營收6.51億元，年增4.7％，為歷年同期新高。晶心科全年業績維持成長的目標，法人表示，這意味該公司第4季營收將季增超過一成。