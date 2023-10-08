生醫股旺季到 業績喊衝

生醫族群10月起進入第4季傳統旺季，在跨過第3季淡季後，法人認為，不論是新藥公司藥華藥、細胞治療龍頭長聖、委託開發與製造服務（CDMO）公司台康生技、疫苗大廠國光生，甚至隱形眼鏡公司晶碩等多家次產業公司都將喜迎全年高峰。

長聖日前公布9月營收8,718.9萬元，月增10.6%、年增逾50%，創單月歷史新高，連九個月成長。長聖總經理黃文良表示，公司陸續優化與推出新的自體細胞治療產品，加上合作醫院及核准案件數增加，看好第4季營運將更好，訂單能見度也看到明年3月。

台康生技日前一連公布三項利多，日本行政法人醫藥品醫療機器總合機構（PMDA）通過查廠；台康也與日本合作廠簽六年供貨合約，第4季可貢獻營收；台康乳癌藥也獲歐盟EMA推薦有望第4季上市，年底前可獲里程碑金。

台康今年前三季因客戶調整訂單排程致業績大幅衰退，第4季營運有望恢復正常，甚至可比前三季表現更好。

隱形眼鏡大廠晶碩日前公告9月合併營收5.9億元，意外呈現「雙降」，年減12.8%、月減0.13%，但晶碩第3季營收16.77億元，仍為單季次高。公司解釋，9月營收下滑主要是今年客戶雙11訂單，配合需求出貨較晚，拉貨集中在10月，但晶碩看好大陸隱形眼鏡品牌客戶需求回升，迎接雙11檔期旺季，第4季營收可望創高。

另外，由於去年疫情影響預防保健消費熱潮，加上由大陸蔓延到台灣的搶藥風潮，墊高保健品與傳統學名藥廠去年第4季銷售基期，今年第4季業績與去年同期相比平平，但相較第3季仍有部分藥廠樂觀認為至少有5%以上季增。

健喬即指出，入秋後心血管、泌尿道及呼吸道用藥處方需求逐步增加，尤其健喬的「愛克痰」在台灣熱銷，東南亞市場也持續看好，加上大陸新市場潛力，公司營收表現不容小覷。

保健食品大廠葡萄王也認為，台灣葡萄王、上海葡萄王自有品牌通路銷售皆延續穩健成長動能，緊接著迎來衝刺旺季及年底周年慶、雙11等行銷活動，期待第4季業績有望季增。

【記者謝柏宏／台北報導】公費流感疫苗10月起開打，今年本土三大公司國光生技、台灣東洋及高端疫苗都獲得疾管署公費採購訂單，其中龍頭廠國光生獲得五成公費訂單，已自9月起出貨給疾管署，估計來自政府採購訂單達8.27億元，對第4季營運增添不少動能。

台灣東洋也獲得疾管署採購訂單86萬劑，總額估計為2.08億元；高端疫苗獲採購總額1.65億元。