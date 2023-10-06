明揚營收／9月2.35億元、年減26.2% 市場預期短期營運探底

發生工廠爆炸造成逾百人傷亡的高爾夫球製造商明揚（8420），今（6）日公告9月營收為2.35億元，年減26.2%。因該公司已被全面勒令停工，市場預期短期營運將進一步探底。

明揚於上個月22日發生屏東工廠爆炸事故，造成百餘人傷亡，除遭經濟部勒令停工100%產能外，櫃買中心對該公司開罰100萬元，並對母公司明安（8938）也開罰50萬元，同時公告股票改為全額交割。

而該公司歷經初步善後處理，今日公告9月營收表現，單月為2.35億元，年減26.2%、月增0.5%；累計今年前九月營收為27.76億元，年增8.2%。

針對屏東工廠被勒令停工半年，該公司表示，將待善後處理告一段落，並完成二廠場地整理和建物結構勘查、補強安全性後，再向科技產業園區高屏分局申請復工。

明揚並指出，位於屏東科技產業園區內的事故現場，在10月1日已接獲火場解除管制通知，10月2日起立即與保險公司的公證人接洽，粗估廠房、設備等損失達10.28億元，正在展開清點損失明細，相關理賠金額尚待進一步確認中，唯有15%的自負額須自行負擔。

另外，已下單客戶對於工廠停工一事都表示能體諒，並全部取消訂單，未提出相關賠償請求。