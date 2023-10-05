麗彤生醫減資、分割 興櫃股價盤中跌逾二成

興櫃醫美股麗彤生醫 （6539）擬將旗下醫美服務平台業務分割讓與騰飛生技，並將減資3.96 億元，減資比例達65.49%，使得今（5）日興櫃價出現沉重賣壓，盤中股價來到44.6元，跌幅超過二成。麗彤生醫表示，董事會已通過醫美服務平台的分割計畫案，並擬於今年11月23日提請股東臨時會決議。

麗彤生醫為進行組織重組及專業分工，使「保健保養品的研發與銷售」及「醫美服務平台」得以各自專注其核心業務發展並有助於新市場的開拓，擬將醫材供應、醫療相關之房屋/機器租賃、美容護膚服務及其他醫療相關的管理服務業務予以分割，以該業務相關的營業，分割讓與騰飛生技承受，並由騰飛生技發行新股予麗彤生醫全體股東作為對價。

騰飛生技是由麗彤生醫董事長張麗綺所新設立的公司，透過本次組織架構重組，騰飛生技將承接醫美服務平台業務，持續深耕台灣市場，並利用台灣成功的經驗複製到海外建立營運據點，逐步擴展海外市場。

麗彤生醫則將專注於保健保養品的研發及銷售，利用本身已建立的專業產品研發及行銷團隊，未來將投注更多的資源在新產品的研發、自有品牌的培養及新市場的拓展，以擴大產品營運規模。

此案分割基準日暫定為2024年2月1日，惟實際分割基準日將視主管機關核准進度或分割實際作業所需而定。