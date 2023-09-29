欣新網拚上櫃掛牌 櫃買訂10月6日審議

電商營運服務業者欣新網（2949）已向櫃買中心送件申請上櫃。櫃買中心近日公告指出，本中心預計將於10月6日對其上櫃申請進行審議，據了解，欣新網成立於102年9月5日，主要是從事電子商務商品銷售及數位行銷服務，推薦證券商係台新綜合證券及凱基證券，申請時資本額2.2億元。

欣新網董事長為陳德仁，總經理由黃懷恩擔任，而111年度合併營業收入為40.51億元，歸屬於母公司業主之稅後淨利為1.29億元，每股盈餘為6.34元。112年上半年度合併營業收入為19.8億元，歸屬於母公司業主之稅後淨利為6449.5萬元，每股盈餘為2.95元。

欣新網指出，隨著環保署「網購包裝減量規定」已正式啟動，規範電商平台全面禁用聚氯乙烯（PVC）材質包材，紙類與塑膠包裝亦也需採用一定比例再生紙、再生料；中型與大型業者則需分別符合商品重量分級、達成年度減量目標與成果提報，令不少品牌因新規上線手忙腳亂尋找全新包材與配套方案。

對此，欣新網為加速淨零碳排，持續關注市場變化，提早完成合規之包材部署與規劃，協助服務之倉儲物流品牌客戶接軌新規範，無需擔心、耗時處理新規所帶來的出貨配送影響，讓品牌迅速因應解決市場結構改變所帶來的挑戰，專心做好電商營運衝業績。