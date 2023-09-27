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國際債券掛牌及永續發展債券資格認可電子作業 今日啟用

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

為提升永續發展債券資格認可及國際債券掛牌之作業效能，櫃買中心完成建置國際債券掛牌及永續發展債券資格認可作業電子化系統，並於今年9月27日啟用。

櫃買中心表示，新系統上線後，債券發行人可以現有公開資訊觀測站之金鑰憑證，以電子化方式辦理國際債券掛牌及永續發展債券資格認可作業，外國發行人也可委託較熟悉債券發行的本國證券承銷商代為辦理，大幅節省相關作業成本，以及紙本文件寄送的時間。

為使債券發行人及證券承銷商更熟悉新系統的操作，櫃買中心特於10月27日在櫃買中心11樓多功能資訊媒體教室，舉辦國際債券網路掛牌暨永續發展債券資格認可電子化系統宣導說明會。

櫃買中心提醒，宣導會自10月13日起開放網路報名，因名額有限，請各公司及早報名，詳情請至櫃買中心網站查詢。

櫃買中心 債券

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