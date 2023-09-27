金萬林獲交易所董事會通過創新板上市 目標年底前掛牌

金萬林（6645）今（27）日宣布，已獲證券交易所董事會通過創新板上市案，主辦承銷商為華南永昌證券，初次上市普通股股票承銷案將採競拍作業，預計最快可於今年底前掛牌。

金萬林自2004年成立迄今，主要業務為生醫事業產品代理以及精準醫學事業研發。代理品牌包括十數種一線高單價國際品牌之高精密度檢測儀與試劑、耗材等，主要客戶為國內產學研機構，包含醫學中心、刑事鑑定機構實驗室等單位，是國內少數可提供一站式系統化建置與服務的廠商。此外，金萬林亦佈局精準醫療，跨足PCR檢測與次世代基因檢測（NGS）市場，並開發自有品牌「GoL Life」檢測套組擴大利基。

金萬林表禦，過去三年因新冠疫情帶動金萬林檢測業務登峰，2022年全年營收達6.71億元，每股稅後純益（EPS）1.07元，為歷史新高紀錄。今年前八月累積營收2.53億元，年減51.53%，年減主因為疫情消退，減少新冠檢測相關業務所致。對公司而言，業務發展主軸重回基因檢測，尤其政府已宣佈明年將 NGS 納入健保，金萬林深耕精準醫療多年，公司有信心成為市場主流。

金萬林表示，該公司已取得全球最高規格美國病理協會（CAP）認證、同時是台灣首批獲得衛福部（TFDA）LTDs認證廠商，亦獲美國 CLIA 實驗室認證，是國內少數擁有三項高階醫學檢測認證的檢測服務供應商。

金萬林以創新生技公司經營模式，打造基因體定序，代謝體檢測到生物資訊分析一站式服務，並系統化建置「KF自動檢測系統」，能以「整廠輸出」模式，客戶不需將檢體外送，只要在醫療單位安裝的分析系統即可產出報告，突破傳統模式，不用將實驗資料上傳到雲端，即可快速產出報告。

公司強調，此創新經營模式配合自行開發之 NGS 檢測「試劑套組」及AI檢測分析系統，能立即提供精準的檢測報告，也協助醫師做出對病患最有利的用藥判斷，掌握黃金治療時間。

金萬林指出，癌症歷年皆列為台灣十大死因之首，2022年台灣癌症醫療花費高達1,334億元，佔總額近兩成。癌症精準醫療用藥不斷推陳出新，癌症精準醫療刻不容緩，因而帶動快速高通量基因檢測的需求。為提高治癒率，患者須自費進行基因檢測，尤其針對部分高價抗癌藥物，衛福部或保險公司更要求在用藥前，必須做基因定序檢測才予以補助或理賠。健保署已宣布2024年 NGS 納入健保給付，精準檢測有助減少無效用藥並增進治療效益，預期精準檢測可讓健保預算更有效被使用。

根據生物技術開發中心（DCB）所發布2022《精準治療之發展現況與趨勢》報告估算，2020年臺灣精準治療市場規模為338.4億元，預估到2025年市場規模將達536.9億元，2020至2025年年複合成長率為 9.7%。展望未來，金萬林將持續深化在精準檢測市場的佈局，維持技術領先並保持永續成長動能，公司有信心在台灣精準醫療市場占有一席之地。