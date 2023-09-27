與世芯價差百元 信驊重登台股股王

世芯-KY於25日甫成為股王，昨（26）日面臨信驊強勢逆襲，再次把股王寶座讓給信驊，惟兩者價差不過百餘元，市場普遍預期這場股王爭霸戰戲碼，短期內將持續上演。

指數25日跌深反彈大漲逾百點，昨日則開低收低、股匯雙殺。雖然盤面一片慘綠，不過股王爭霸戰的戲碼正熱鬧上演。信驊股價開平走高，終場逆勢大漲120元、收2,710元，超越下跌25元、收2,600元的世芯-KY，重新奪回股王寶座。

近來內外資法人對信驊看法多抱持正向觀點。如以野村證券為首的外資認為，信驊切入全球AI龍頭廠輝達（NVIDIA）的第三代資料處理器（DPU）BF3後，伴隨L40S釋出，將促使第4季銷售開始快速擴大。

野村建議「買進」信驊，目標價上看3,500元，居內外資法人圈最高，激勵信驊股價昨天在指數大跌逾百點的不利情勢下仍逆勢走強，收漲4.6%。其他如中信投顧、國票投顧、宏遠投顧等也都點名看好信驊。

世芯-KY挾人工智慧（AI）的題材熱度，包括以摩根士丹利（大摩）證券為首的外資與本土法人紛紛按讚，多給予「優於大盤」或「買進」評級。綜觀內外資法人目前給予世芯最高的目標價，暫以國票投顧樂觀情境下的2,900元居首，其次為大摩的2,880元。