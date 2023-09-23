屏東地院2011年的一份判決書也指出，明揚員工控訴違反勞基法，離職也不給資遣費，超時工作嚴重加上廠內環境非常糟糕，因此當時判決明揚敗訴...

2023日9月22日，來自屏東的明揚（8420）高爾夫球工廠出現火災，第一組趕抵現場的消防隊員，一進入火場隨即爆炸，第一時間造成三名勇消殉職，截稿前，據屏東縣政府公布最新傷亡數字，送醫98人、4死（3消防人員、1員工）、6失蹤（5員工+1消防人員），至今仍未確認後續災情...

明揚（8420）何許人也？

明揚主要從事高爾夫球代工生產，主要客戶來自全球知名大廠，美國客戶主要是TaylorMade、Callaway、Titleist，日本地區以Bridgestone、Mizuno、Srixon等領導品牌為主。以2022年為例，美國貢獻營收將近八成，另外兩成來自亞洲。以全球市佔率而言，公司所代工的高爾夫球出貨量來到兩成左右，換句話來說，這也算是世界級的公司，那麼我們就必須要針對此次事件進行檢討。先不去談股票或基本研究分析，我們這次主題就放在ESG這件事情。

說到ESG，可不只是綠能環保而已...

提到ESG，大家都特別重視綠能環保，如何對社會及環境友善諸如此類...但實際上ESG代表的是環境保護（Environment）、社會責任（Social）與公司治理（Governance），只不過市場焦點都在前兩者，關於最後一項的公司治理則乏人問津，而明揚發生火警事件，我認為這是關於社會責任（Social）與公司治理（Governance）的部份。

社會責任（Social）

明揚工廠是24小時運作，並分成三班制，因此員工的生命安全，自然是不可忽視的一環，目前也造成內部員工超過百人傷亡，以社會責任的角度來看，集團及公司如何做出後續的撫卹理賠，並檢討現場環安重大缺失才行，否則未來的憾事仍可能持續發生。

公司治理（Governance）

回到公司治理的部份，2018年桃園敬鵬大火造成消防員六名殉職、七名輕重傷，因此政府也對後續的工廠消防要求做出調整，並增訂消防法。其中最重要的有兩條，分別是消防法第20-1條、第21-1條，這邊先科普，當國家法規要增減時，如果你看到某一條法規後面寫「-1」、「-2」，代表是後續增修進去，因為跟原始法規有所關聯，才安插在中間。

接著來看看這兩條新增的消防法，20-1的意思是，現場搶救人員可以考量搶救目的、救災風險，採取適當的搶救作為。21-1又提到，工廠管理人應提供場內各種化學品種類、數量及位置平面配置圖。

兩條法規如果應用在明揚大火，工廠管理人就要先提供指揮官這些化學品的相關資訊，假如一開始就這麼做，那麼第一時間的消防人員及指揮官，勢必能先評估現場狀況，或許也能避免一衝進去就遇到爆炸的狀況。

回頭來說，明揚貴為一家上櫃大公司，卻無法依照規定走，那麽這樣還有資格去談論ESG嗎？另外，政府對於工場內化學品儲放資訊，並沒有特別的強制力，即便有罰則或規定也不怕，反正抓到再說。但如果我們去看一些重視ESG的大公司，例如台積電那種等級的企業，這些基本的東西怎麼可能需要等出事或政府要求才做？甚至罰錢還不怕？有素養及風險意識的企業，甚至不用你政府或社會要求，他們自己就會檢討並加強不足之處，盡量降低可預見的風險。

最後談談台積電如何做好消防及風險管控？

由於台積電廠房屬於高度精密的環境，加上化學物質更多更複雜，包含滅火、噴水、抽氣系統，根本不可能都一樣，有的化學物質碰到水還會燒更旺，就要用不同的滅火方式處置，甚至還要安排一系列的風險管控計畫。

這也是台積電每年願意幾百萬挖角國內消防人才的主因，包含持續對現役優秀消防人員獵人頭，以消防及工廠環境安全而言，明揚身為國際級的高爾夫球代工廠，真的不能這樣隨便就算了。

另外屏東地院2011年的一份判決書也指出，明揚員工控訴違反勞基法，離職也不給資遣費，超時工作嚴重加上廠內環境非常糟糕，因此當時判決明揚敗訴，必須支付資遣費給員工。另外判決書也提到，公司管理上並未給予勞工充分休息時間，也間接導致每年發生大小不等的工安事件，平均少說都在百件以上，因此本次火警也不意外，單就ESG角度而言，先忽略獲利及產業地位不去看，這是一家表現完全不合格的企業。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：明揚（8420）火警殉職數名勇消！基本都做不到有什麼資格談ESG？