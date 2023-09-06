新股抽籤紅包又來了 這檔中籤現賺2.32萬、報酬率58%

鑽石生技（6901）競價拍賣今（6）日開標，得標最低價39.85元，得標最高價71元，預計9月7日起辦理申購作業，每股承銷價40元，以今日興櫃收盤價63.2元計算，中籤者可望獲利2.32萬元，報酬率58%。

鑽石生技預計9月19日掛牌上市，競價拍賣今日開標，將在9月7~11日辦理申購，承銷張數17,000張，每股承銷價40元，將在9月13日抽籤。

鑽石生技成立於2013年，為國內專注於生技醫療領域的「永續型創投」，旗下投資組合多元，包含新藥開發、高階醫材、再生醫療、農業科技領域，為市場少見之全方位生技領域專家，已在海內外投資及育成20餘家公司。

另外，鑽石生技也策略性投資美國生技創投Kendall Capital Partners，可及時觸及美國最新潛力案源，領先同業投資海外最新生技標的。

鑽石生技的新藥投資標的中，正在研發長新冠藥物的生技公司，包含合一生技及永笙生技，都已進入新藥二期臨床試驗；此外，在鑽石生技的新藥投資標的中，已有兩家進入資本市場，包括專注開發醣蛋白產品的醣基生醫，及聚焦非酒精性肝炎引發之肝硬化、肝癌及無肝毒性止痛藥的欣耀生醫。

騰雲將在9月14日掛牌上櫃，9月4~6日辦理申購，承銷張數554張，承銷價128元， 預計9月8日抽籤，以今日興櫃收盤價167元計算，中籤可望獲利3.9萬元，報酬率30.5%。