新股抽籤紅包又來了！這檔抽中現賺4.6萬 報酬率35.9%

AI雲端電商服務業者騰雲（6870）預計9月14日掛牌上櫃，競價拍賣今（31）日開標，9月4~6日將辦理申購，每股承銷價128元，以今日興櫃收盤價174元計算，中籤者可望賺進4.6萬元，報酬率35.9%；另一檔在辦理競價拍賣的準上市股鑽石生技，每股承銷價暫定40元，距興櫃收盤價71元價差達31元，也是後續抽新股紅包的標的。

騰雲因應上櫃掛牌，辦理現金增資發行新股2,200張，其中1,496張採競價拍賣，競拍底價每股100元，今日開標，合格投標張數達8,210張，得標最低價144元，得標最高價173元；預計在9月4~6日辦理申購，每股承銷價128元，承銷張數554張，9月8日抽籤。

騰雲專注零售商場的AI數位轉型，策略股東包括新光三越、國泰人壽、Bellavita等，雲端方案則有國際大廠Hitachi Solutions與VINX代理，客戶涵蓋國內外百貨商場，且積極開發海外市場，近3年海外營收成長2.4倍，今年上半年海外營收年增93.4%。

騰雲第2季歸屬母公司淨利2,100萬元，季增134.7%，每股純益1.11元，累計上半年營收2.48億元，歸屬母公司淨利3,100萬元，年增47.2%，每股純益1.58元；騰雲7月營收4,775萬元，月減8%，年增31.38%。

法人預估，下半年起隨著拓展海外市場，騰雲營收可維持年增20~25%，海外營收占比維持3成以上；騰雲今日以174元收盤，以收盤價來看，若抽中，可望獲利4.6萬元，報酬率35.9%。

鑽石生技預計9月19日掛牌上市，8月30日至9月1日辦理競價拍賣，競拍底價為每股37.74元，預計9月7日起辦理公開申購作業，將依競拍結果決定承銷價格（暫定承銷價40元），以今日收盤價71元計算，中籤者可望獲利3.1萬元。

鑽石生技成立於2013年，為國內專注於生技醫療領域的「永續型創投」，旗下投資組合多元，包含新藥開發、高階醫材、再生醫療、農業科技領域，為市場少見之全方位生技領域專家，已在海內外投資及育成20餘家公司。同時，鑽石生技也策略性投資美國生技創投Kendall Capital Partners，可及時觸及美國最新潛力案源，領先同業投資海外最新生技標的。

鑽石生技的新藥投資標的中，正在研發長新冠藥物的生技公司，包含合一生技及永笙生技，都已進入新藥二期臨床試驗；此外，在鑽石生技的新藥投資標的中，已有兩家進入資本市場，包括專注開發醣蛋白產品的醣基生醫，及聚焦非酒精性肝炎引發之肝硬化、肝癌及無肝毒性止痛藥的欣耀生醫。