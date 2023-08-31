快訊

BMW成標靶！酒客便溺疑遭偷拍起口角 「連開7槍」豪車彈孔畫面曝

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新股抽籤紅包又來了！這檔抽中現賺4.6萬 報酬率35.9%

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
騰雲董事長梁基文（右）與執行副總張婷婷（左）。聯合報系資料照片／王郁倫攝影
騰雲董事長梁基文（右）與執行副總張婷婷（左）。聯合報系資料照片／王郁倫攝影

AI雲端電商服務業者騰雲（6870）預計9月14日掛牌上櫃，競價拍賣今（31）日開標，9月4~6日將辦理申購，每股承銷價128元，以今日興櫃收盤價174元計算，中籤者可望賺進4.6萬元，報酬率35.9%；另一檔在辦理競價拍賣的準上市股鑽石生技，每股承銷價暫定40元，距興櫃收盤價71元價差達31元，也是後續抽新股紅包的標的。

騰雲因應上櫃掛牌，辦理現金增資發行新股2,200張，其中1,496張採競價拍賣，競拍底價每股100元，今日開標，合格投標張數達8,210張，得標最低價144元，得標最高價173元；預計在9月4~6日辦理申購，每股承銷價128元，承銷張數554張，9月8日抽籤。

騰雲專注零售商場的AI數位轉型，策略股東包括新光三越、國泰人壽、Bellavita等，雲端方案則有國際大廠Hitachi Solutions與VINX代理，客戶涵蓋國內外百貨商場，且積極開發海外市場，近3年海外營收成長2.4倍，今年上半年海外營收年增93.4%。

騰雲第2季歸屬母公司淨利2,100萬元，季增134.7%，每股純益1.11元，累計上半年營收2.48億元，歸屬母公司淨利3,100萬元，年增47.2%，每股純益1.58元；騰雲7月營收4,775萬元，月減8%，年增31.38%。

法人預估，下半年起隨著拓展海外市場，騰雲營收可維持年增20~25%，海外營收占比維持3成以上；騰雲今日以174元收盤，以收盤價來看，若抽中，可望獲利4.6萬元，報酬率35.9%。

鑽石生技預計9月19日掛牌上市，8月30日至9月1日辦理競價拍賣，競拍底價為每股37.74元，預計9月7日起辦理公開申購作業，將依競拍結果決定承銷價格（暫定承銷價40元），以今日收盤價71元計算，中籤者可望獲利3.1萬元。

鑽石生技成立於2013年，為國內專注於生技醫療領域的「永續型創投」，旗下投資組合多元，包含新藥開發、高階醫材、再生醫療、農業科技領域，為市場少見之全方位生技領域專家，已在海內外投資及育成20餘家公司。同時，鑽石生技也策略性投資美國生技創投Kendall Capital Partners，可及時觸及美國最新潛力案源，領先同業投資海外最新生技標的。

鑽石生技的新藥投資標的中，正在研發長新冠藥物的生技公司，包含合一生技及永笙生技，都已進入新藥二期臨床試驗；此外，在鑽石生技的新藥投資標的中，已有兩家進入資本市場，包括專注開發醣蛋白產品的醣基生醫，及聚焦非酒精性肝炎引發之肝硬化、肝癌及無肝毒性止痛藥的欣耀生醫。

AI 股票抽籤

延伸閱讀

騰雲科技競拍完成 得標均價151.19元

騰雲明起競拍 每股100元

新股紅包抽起來！這檔 AI 股抽中現賺1.17萬 報酬率30%

要賓客包48000元紅包辦豪華婚禮 女子最後慘遭夫家退婚

相關新聞

新股抽籤紅包又來了！這檔抽中現賺4.6萬 報酬率35.9%

AI雲端電商服務業者騰雲（6870）預計9月14日掛牌上櫃，競價拍賣今（31）日開標，9月4~6日將辦理申購，每股承銷價...

鼎恒 拚明年登創新板

MAYO鼎恒數位科技（6738）昨（30）日舉辦十周年暨亞洲戰略夥伴結盟記者會，宣布與台灣微軟、Oracle NetSu...

大江、葡萄王 在陸業績回溫

中國大陸保健品市場出現回溫跡象，包括當地的湯臣倍健、賀寶芙，及台廠大江（8436）、葡萄王陸續公告財報，觀察以直銷通路為...

三竹展望今年 審慎樂觀

三竹（8284）昨（30）日舉行法說會，三竹表示，自今年5月舉辦產品發表會展示金融產品新功能後，陸續有券商洽談合作項目，...

櫃買半導體業績發表 下周登場

配合2023年第2季財務報告結果公告，櫃買中心已陸續推出多場次特色產業主題「櫃買市場業績發表會」，壓軸登場的是9月6日與...

寶奇將辦創櫃登錄前籌資

櫃買中心創櫃板再添生力軍，寶奇生技（7650）產業類別為農林漁牧，將於9月7日透過創櫃板辦理登錄前籌資。寶奇生技主要從事...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦