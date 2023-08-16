M31法說會／今年拚成長兩成目標不變 營運逐季看增

高速傳輸矽智財（IP）廠M31（6643）今日舉行法說會，對於未來營運展望，總經理張原熏指出，雖然截至今年第2季為止持續因全球半導體景氣平淡，不過M31預定今年營收成長兩成的營運目標依舊不變，且今年將可望呈現逐季成長動能。

張原熏表示，回顧第2季營運展望，全球半導體景氣雖然持續疲弱，不過M31仍朝向既定營運目標前進，即便今年挑戰眾多，但全年業績仍有望力拚達成年成長兩成的營運目標，且今年全年將呈現逐季成長的業績成長態勢。

張原熏指出，目前台灣、北美、中國及歐洲等全球晶圓代工廠已經看到向上成長表現，下半年有望持續成長。IC設計廠部分，M31已經成功拿下許多AI開發案，例如以22奈米製程開發的AI應用等。至於車用客戶，M31已經攻進先進駕駛輔助系統（ADAS）、車用娛樂等相關應用，且當中有包含採用5奈米先進製程的客戶。

M31公告今年第2季業績，單季合併營收達3.47億元、季增11.1％，相較去年同期成長16.0％，稅後淨利9,850萬元、季成長40.6％、年增19.9％，每股淨利2.86元。其中代表量產貢獻的權利金比重達12.8％，授權金則佔比82.1％。

M31近日股價表現平淡，今日股價下跌3.79％至838元，仍持續在季線之下。籌碼面上，三大法人一共賣超212張，其中又以外資賣超236張為多數，不過投信開始小幅布局，單日買超27張。