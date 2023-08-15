長聖決議實施庫藏股 166元至236元間買回2千張自家股票

長聖（6712）今（15）日宣布，董事會決議實施庫藏股，買回自家股票2000張，買回區間價格訂在166元至236元間，預計自今年8月16日起至10月15日止實施。

長聖董事長劉銖淇表示，公司在研發和核心業務發展方面正按照原定計劃積極推進外，進展和成果也完全符合公司的既定目標。長聖表示，這次實施庫藏股除了展現公司對於營運發展充滿信心外，同時更有助於維護公司的信用及其全體股東的權益。

長聖表示，公司今年上半年合併營收2.8億元，上半年營業毛利1.51億元，營業淨利0.86億元，上半年EPS達2.22元更是刷新歷年同期紀錄。今年7月營收6,060萬元及前七月營收3.3億元，都創下歷年新高，公司營收與獲利皆優於預期，更看好下半年業績將呈兩位數成長。

長聖表示，公司目前細胞委託製造的訂單排程已到明年2月，至今累積的細胞治療總核准件數、產品項目、合作醫院以及收案人數皆居國內第一。此外，長聖與「特管法」醫療機構合作已包含高醫、奇美、國泰等，今年2月更迎來台大醫院作為新的合作夥伴，該項目經衛福部核准通過，這些積極的合作關係將有助於公司營運表現。

長聖表示，旗下三大新藥平台進度皆如期進行，免疫細胞技術平台中的CAR001（CAR-T）以HLA-G為標靶治療實體腫瘤，是少數能由CAR-T從血液惡性腫瘤擴展至實體腫瘤的產品、由於CAR001是異體細胞(Off-the-shelf)可以解決自體細胞癌症患者品質不良的問題，品質穩定並具有大規模生產可降低成本的潛力，能解決CAR-T造價昂貴的問題。此新藥如期在今年第三季向美國FDA申請治療晚期復發/難治性實體腫瘤的Phase I/IIa新藥臨床試驗。

此外，幹細胞技術平台的異體臍帶間質幹細胞（UMSC01）也在多個領域取得了重要的臨床試驗進展包括急性心肌梗塞、多發性硬化症、急性缺血性腦中風與COVID-19的治療皆已獲得USFDA及TFDA核准進行臨床試驗。急性心肌梗塞的已進入臨床二A期試驗、多發性硬化症的臨床一期/二A期試驗，均如期招募受試者進行收案中，急性缺血性腦中風一期臨床試驗也已進入最後一階段Cohort 3臨床試驗的驗證階段等。

而第三個奈米新藥技術平台，已向美國FDA申請送件前會議（pre-IND meeting），近期將會收到美國FDA諮詢回應，未來此平台可應用於癌症藥物的精進開發，如免疫療法、核酸藥物、癌症疫苗等領域，甚至於腦中風的治療都是長聖公司全力推動的方向。

目前已有法人認為，長聖在台灣細胞治療領域具有領導地位，未來隨著法規與政策逐步到位，有望受益於市場的發展，並且給出了目標價266元的評價。