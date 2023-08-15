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興櫃公司上半年度營收穩定成長 航運及觀光餐飲業表現亮眼

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

櫃買中心表示，興櫃公司應公告申報2023年第2季財務報告的公司家數為316家(不含三家銀行、證券及保險公司)，均已依規定期限完成公告申報作業。經統計316家興櫃公司2023年上半年度整體營收總計約2,082億元，較2022年上半年成長18億元，成長幅度約0.87%，其中，航運業及觀光餐飲業的營收分別成長455%及44%，其稅前淨利亦分別成長121%及126%，於各類股族群中表現亮眼。

每股稅後盈餘(EPS)方面，2023上半年度賺超過一個股本（EPS超過10元）公司計有1家；EPS為5元以上未達10元的公司計有8家；2元以上未達5元的公司計有47家；合計56家公司EPS達2元以上，占整體興櫃公司17.72%；此外，興櫃公司2023上半年獲利公司家數計183家，占整體興櫃公司近六成，顯示興櫃市場有許多基本面穩健的公司值得投資人關注。

櫃買中心表示，為服務投資大眾，櫃買網站提供興櫃公司EPS排名資訊，歡迎投資人於櫃買中心網站(www.tpex.org.tw&上櫃/興櫃公司&上櫃/興櫃公司資訊&上櫃/興櫃公司財務排名&興櫃EPS排名)查詢利用。另可至公開資訊觀測站的「財務報表」項下查閱，或至基本資料項下查看財務報告電子書，並善用財務比較e點通（http://mopsfin.twse.com.tw/）專區，以協助解讀並比較財務資料，作為投資決策參考。

興櫃 櫃買中心 EPS

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