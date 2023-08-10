歡迎投資人參與8月17日舉辦之「2023年下半年度興櫃公司業績說明會」

為持續建構投資人與興櫃公司間良好溝通互動平台，配合興櫃公司陸續公布2023年上半年度財務報告，櫃買中心將於8月17日下午2：00舉辦以「興櫃新星」為主題之「2023年下半年度興櫃公司業績說明會」，本次說明會將於櫃買中心11樓多功能資訊媒體區，歡迎投資人踴躍參與。（報名網址：https://www.tpex.org.tw/；「首頁>最新訊息＞櫃買活動>報名活動」）

本次說明會特別邀請三家2023年登錄之興櫃新星公司，分別為高科技廠務氣體管路配置工程服務商聚賢研發股份有限公司（7631，興櫃戰略新板）、數位轉型與智能應用服務商德鴻科技股份有限公司（6910，興櫃一般板），以及連鎖餐飲品牌商王座國際餐飲股份有限公司（2751，興櫃一般板）。

聚賢研發-新為高科技廠務設備優化服務商，致力於協助科技業廠務廠房設備之升級優化，並發展各項客戶所需之廠務工程服務，其中以廠務之氣體管路配置工程為其核心優勢，客戶涵蓋半導體代工、記憶體、光電、太陽能、封測及化學工業等，2023年上半年度及2022年度營業收入分別為3.62億元及8.48億元，稅後淨利分別為5,823萬元及1.69億元，每股稅後純益（EPS）分別為3.58元及11.15元。

德鴻為數位轉型與智能應用服務商，專注為客戶提供優質的客戶體驗解決方案，長期耕耘於銀行、保險及電信業，服務內容包括客戶體驗優化、語音大數據分析與客服中心精緻化等數位專案，更投入語音辨識應用、客戶互動分析、精緻化管理軟體之研發與導入，2023年上半年度及2022年度合併營業收入分別為1.45億元及3.35億元，合併稅後淨利分別為1,455萬元及5,109萬元，EPS分別為0.54元及1.89元。

王座主要經營連鎖餐飲品牌，旗下品牌包括「銀座杏子日式豬排」、「大阪王將」、「段純貞牛肉麵」、「京都勝牛」及「橋村炸雞」等知名餐廳，2023年上半年度及2022年度合併營業收入分別為5.79億元及9.21億元，合併稅後淨利分別為6,383萬元及1,517萬元，EPS分別為3.75元及0.89元。

有關前述三家公司產品及技術特色、營運現況及未來發展計畫將於說明會中有精彩的介紹，機會難得，投資人可把握機會至櫃買中心11樓親自聆聽，或至櫃買中心網站點閱觀看「興櫃公司業績說明會」線上直播，各場次簡報資料可於說明會前一營業日至活動網頁下載，另本次發表會之影音檔亦將於說明會結束後置於櫃買中心網站影音專區（網址：https://www.tpex.org.tw/；「首頁>最新訊息>櫃買影音>法人說明會/業績發表會」）供投資人點閱觀看。