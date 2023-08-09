新股紅包抽起來！這檔抽中現賺5.45萬、報酬率54.5%

宏碩系統（6895）預計8月22日掛牌上櫃，每股承銷價100元，公開申購將自明日開始進行，承銷張數577張，以今（9）日興櫃收盤價154.5元計算，中籤的投資人可望獲利54,500元，報酬率54.5%。

宏碩系統上櫃前現金增資發行新股，每股承銷價格100元，公開申購日期為8月10~14日，8月16日抽籤，8月22日撥券。

宏碩系統主從事軍用真空微波管、商用真空微波管（用於半導體製程）及半導體設備零組件研發、製造及銷售；市場應用跨足半導體、國防工業、製鞋業、鋰電池、生醫業等，重要合作夥伴包括荷商半導體設備製造大廠、晶圓代工龍頭、政府國防機構等，目前軍用產品營收約三分之一，半導體約三分之二，半導體業務為未來主要成長動能。

宏碩系統第2季合併營收1.09億元，季增1.8%，年增2.3%；毛利率52.37%，季增3.78個百分點，年增1.79個百分點；稅後純益2,534.9萬元，季增11.5%，年減5.5%；EPS為0.82元。

宏碩系統累計上半年合併營收2.16億元，年增16.7%；毛利率50.5%，年增1.79個百分點；稅後純益4,809萬元，年增12.6%；EPS為 1.55元。

宏碩系統今日收在154.5元，與承銷價100元有54.5元的價差，也就是若抽中1張可望賺進54,500元，報酬率54.5%。

明日將公開申購的還有辦理現金增資的材料-KY（4763），每股承銷價531元，承銷張數340張，同樣是8月10~14日公開申購，8月16日抽籤，增資股撥券日為8月24日；材料-KY今日以833元收盤，與承銷價有302元價差，也就是中籤可望獲利30.2萬元，報酬率56.87%。