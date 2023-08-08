信驊上半年EPS 11.3元

股后信驊昨（7）日公告第2季稅後純益2.4億元，季增29%，但較去年同期衰退57.3%，每股純益6.37元。上半年稅後純益4.27億元，年減58.5%，每股純益11.3元。

信驊是遠端伺服器管理晶片（BMC）大廠，今年以來受伺服器市場遭逢庫存調整影響，業績表現不如去年。信驊董事長林鴻明日前坦言，由於客戶資本支出預算調整，同步讓訂單延後或重新規劃，今年上半年營運會比較辛苦，預期下半年有望逐步好轉。

信驊昨天與大立光再掀股王爭霸戰，大立光挾7月營收月增近三成的利多，早盤股價衝高一舉超車信驊。大立光終場收2,150元，上漲5元，再度成為台股股王；信驊則逆勢收黑，以2,130元作收，下滑65元，退居股后。

針對人工智慧（AI）等相關市場發展，林鴻明認為，目前雲端伺服器市場中，主要應用在人工智慧的比例約只有1%，一台伺服器將會使用至少三至四顆BMC，信驊與AI雲端大廠合作相當密切，正向看待看好後續市場商機可望成長。

信驊也積極布局BMC以外的新產品，信驊營運長謝承儒日前表示，公司積極發展Cupola360相關技術，過去以視訊會議市場為主，現在已進一步擴展至智慧工廠、智慧城市應用領域，該產品可為企業減少高達五成的相關管理成本，第2季開始量產，預計9月之後放量。

另外，在資訊安全議題備受企業關注下，協助客戶有效防範惡意攻擊，提供安全防護的晶片也成為重點，信驊長年與伺服器平台韌體 （BIOS／BMC） 夥伴合作及透過開源運算計畫 （OCP）參與，體認到伺服器平台韌體安全痛點，因此特地研發與BMC晶片搭配的PFR安全性系統單晶片「AST1060」，採用硬體信任根（Root of Trust, RoT）。